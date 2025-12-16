El PSOE critica la «parálisis» del proyecto ExpoBurgos por «la falta de gestión» del equipo de Gobierno

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«La política urbanística actual del equipo de Gobierno se basa en el haremos y no en el hacer». Así lo asegura el concejal del PSOE, Daniel Garabito, quien momentos antes de la celebración del consejo de Urbanismo, señaló «un estancamiento preocupante en las grandes infraestructuras prometidas».

Garabito se mostró especialmente escéptico respecto al proyecto ExpoBurgos, «presentado en 2023 por el Partido Popular como el nuevo IFEMA» de la ciudad. A pesar de los anuncios que «prometían una gran explanada preparada, un edificio de servicios y una primera nave», la realidad en 2025 «es muy distinta».

En este sentido, el edil recordó que el compromiso en aquel momento del actual responsable de Urbanismo, Juan Manuel Manso, era que «veríamos avances importantes en este proyecto al finalizar la legislatura», algo que «no se va a cumplir».

Para el PSOE, el problema no es solo la falta de avances, sino «la ausencia de trabajo en el modelo de gestión». Y es que, tal y como señaló Garabito, este tipo de espacios «son centros deficitarios y hay que trabajar en paralelo para hacerlos atractivos con un buen modelo de gestión».

Así, el concejal vaticinó que «la legislatura terminará apenas redactando el proyecto, sin que se vea nada físico en el solar para 2027». «Entendemos que una infraestructura se retrase, pero lo más preocupante es que no se ha hecho nada sobre el modelo de gestión ni sobre la contratación del proyecto», añadió.

Garabito lamentó que el proyecto de ExpoBurgos «no solo no avanza, sino que ha bloqueado otros importantes como el traslado de las cocheras municipales» y retrasa de nuevo el traslado de las barracas al espacio.

«El equipo de Gobierno vive de las rentas de la legislatura anterior» mientras que proyectos prometidos «siguen sin avanzar», lamentó, al tiempo que puso como ejemplo «el desarrollo del Pueblo Antiguo de Gamonal, Xpande, el plan de aparcamientos de Gamonal o el plan de embellecimiento de entradas, que están sufriendo el mismo destino de promesas incumplidas».

VILLATORO

Finalmente, respecto al proyecto de accesibilidad a Villatoro, Garabito confirmó que «el PSOE dará su visto bueno por ser una obra necesaria», pero subrayó que «es de justicia recordar que, aunque lo ejecute el actual equipo, fue promovido por el partido socialista».

Recordó, en este sentido, que «el compromiso inicial de Manso situaba ejecuciones en este proyecto en septiembre de 2024 y ahora se está aprobando el proyecto».