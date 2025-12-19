El Pleno da luz verde a la modificación del PGOU para avanzar en la remodelación del Plantío

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Pleno municipal acaba de dar el visto bueno por unanimidad de todos los grupos a la aprobación provisional la modificación del Plan General de Ordenación Urbana promovida por Burgos Club de Fútbol SAD para el nuevo proyecto del Plantío.

El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, explicó en la sesión que se trata de un paso importante más para la futura remodelación del campo de fútbol del Plantío y del proyecto municipal de la Ciudad del Deporte.

La principal novedad que se ha recogido en el planeamiento desde que tuvo lugar la aprobación inicial en Pleno hasta esta provisional, tiene que ver con las alturas del futuro Estadio. «Se ha rehecho la ordenación teniendo en cuenta el diseño y algunas zonas se han bajado de altura a 26 metros y en otras sube a 32», explicó.