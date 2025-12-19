Veto político a reclamar el solar del Yagüe para construir VPO y al plan estratégico del comercio

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La obstinación partidista ha impedido que algunas de las propuestas llevadas por los grupos políticos al Pleno municipal de diciembre salieran adelante, como ha sido el caso de la moción socialista para promover un plan estratégico para el pequeño comercio o la del Partido Popular que reivindicaba la cesión gratis por parte del Gobierno central del solar del Yagüe para construir viviendas sociales.

El primer planteamiento, defendido por el socialista Julián Vesga, contenía medidas muy concretas para atajar la crisis del pequeño comercio, que está viviendo cierres constantes de locales. Y el segundo pretendía ampliar el parque de vivienda de protección oficial en la ciudad, ya que como explicaba el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, el acceso a la vivienda está en el número uno de las preocupaciones de la ciudadanía. Los grupos mayoritarios no han sabido encontrar el entendimiento y, finalmente, las dos propuestas decayeron, por muy poco.

El voto de los cuatro concejales de Vox no ayudó en ninguno de estos dos asuntos a inclinar la balanza en favor de la aprobación, por lo que los esfuerzos por convencer a lo largo del debate con la propuesta de transaccionales, es decir, modificaciones en el texto original, no fueron suficientes.

Las que sí consiguieron el apoyo unánime fueron las otras dos propuestas socialistas, una para atender las peticiones de los vecinos de la zona sur para mejorar varios espacios en el barrio y la de abordar con agilidad la construcción de una nueva instalación deportiva con piscina incluida en el barrio de San Cristóbal.