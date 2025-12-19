Vázquez anima a la vacunación para prevenir la infección de gripe

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Tranquilidad en lo que a la evolución de la gripe se refiere. La situación está contenida. Así lo confirmó el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien remarcó que la infección «ha disminuido con respecto a la semana anterior, pero también hay que tener en cuenta el efecto que haya podido tener la Huelga Médica sobre la Red Centinela».

La Información semanal de las infecciones respiratorias agudas (IRA) determina que la incidencia relativa a la semana pasada está en 140 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, se insta a la población a que «ayuden a la vacunación, es un medio importante para prevenir la infección», advirtió Vázquez. El consejero se mostró satisfecho con la evolución, especialmente en mayores de 65 años, si bien «nos gustaría que fuera un poco mejor en los niños»

Centro Salud García Lorca

Por otro lado, apuntó al buen trasvase de pacientes y médicos al nuevo Centro de Salud García Lorca, que abrió sus puertas hace unos días. «Es un centro que, me consta, tiene un buen nivel de satisfacción y por parte de los usuarios y los profesionales, puedo decir que funciona perfectamente», añadió. Sobre la positividad de que esta nueva instalación sanitaria, tan esperada, pueda transformarse en un Punto de Atención Continuada, PAC, como han pedido desde el sindicato CCOO.

No negó la mayor, aunque considera que «de momento no creemos que sea necesario». Señala que el PAC del Divino Valles «está funcionando bien» aunque sí aclaró que «siempre estamos dispuestos a, cuando es necesario poner recursos, hacerlo si fuera necesario se estudiaría y como se ha hecho en otras ocasiones y en otros aspectos se aplicarían los recursos», remarcó.