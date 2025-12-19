La última Navidad para tres familias en el poblado chabolista de El Encuentro

Derribo del local social, del despacho de Promoción Gitana y de viviendas en El Encuentro.ECB

Pese a los retrasos acumulados durante los últimos años desde que se acordó el desmantelamiento del poblado chabolista de El Encuentro, el Ayuntamiento de Burgos daba por hecho hace poco más de un mes que las familias que aún residían en dicho enclave sería realojadas antes de acabar el año. Sin embargo, el plazo vuelve a dilatarse y al menos tres familias pasarán allí su última Navidad.

Los escombros se acumulan en este asentamiento, el único de esta índole que aún prevalece en Castilla y León, tras el paulatino derribo de viviendas a lo largo del presente ejercicio. La última intervención tuvo lugar este mismo viernes. Ya no queda ni rastro del local social, donde los residentes realizaban actividades lúdicas y practicaban el culto, o del despacho de las trabajadoras sociales de Promoción Gitana. De paso, también procedió a la demolición de una vivienda prefabricada y una chabola.

Hace apenas unos días, tres de las seis familias que todavía residían en el poblado fueron realojadas en distintos barrios de la ciudad. En concreto, seis adultos y cinco menores. Según detalla la concejala de Servicios Sociales, Mila del Campo, los últimos vecinos de El Encuentro abandonarán sus hogares «en los próximos días o semanas».

Consciente de que la erradicación del chabolismo conlleva un «trabajo complejo», Del Campo considera que se ha dado un «paso muy decisivo» para culminar su desmantelamiento. No obstante, el Ayuntamiento sigue sin tener del todo claro cuándo se podrá dar por concluida una actuación, fruto de un convenio suscrito con la Junta de Castilla y León en 2021, cuya inversión ronda los 3,2 millones de euros.

Las labores de desescombro y limpieza se llevarán a cabo, previsiblemente, durante los primeros compases de 2026. A partir de ahí, tocará decidir qué uso se da al enclave. De momento, Del Campo asegura que «no tenemos nada decidido». Lo importante, por ahora, es afrontar una «situación meramente social».

Mientras tanto, la Gerencia de Servicios Sociales seguirá coordinando con Promoción Gitana los trabajos de supervisión y asistencia -en caso de ser necesario- de las personas realojadas. Después de varios años asignando viviendas «en función de las características de cada una de las familias» bajo «criterios técnicos», lo fundamental a partir de ahora es garantizar su plena integración en los nuevos entornos y la atención a las posibles «dificultades sociales» que puedan surgir.

La edil recuerda, por otro lado, que en su día se fijó un tope máximo de 95.000 euros por vivienda. Tal y como está el mercado, no quedó más remedio que hacer frente a una «readaptación» y destinar algún que otro inmueble a dicho fin aunque inicialmente no estuviese previsto. Aun con todo, Del Campo se siente satisfecha porque acabar con El Encuentro, meta fijada por el anterior equipo de Gobierno y compartida por el actual, es una cuestión de «dignidad».