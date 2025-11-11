El Encuentro entra en su fase final. ¿Adiós al chabolismo en Burgos?

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos ultima el desalojo de las últimas familias que aún viven en el poblado de El Encuentro. 12 adultos y ocho niños, de los que cuatro familias ya están a punto de acceder a una vivienda adquirida dentro del Plan de Realojo del Encuentro que desarrolla el Ayuntamiento de Burgos y la Junta de Castilla y León desde el año 2021 con 3,2 millones de euros de inversión.

"Se ha informado en la comisión de cuatro resoluciones de inclusión social relativo al realojo de familias del encuentro, se van a realizar estos cuatro realojos", informó al respecto la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo. De esta manera, quedaría pendiente el traslado de las últimas dos familias de El Encuentro. "Estamos pendientes de algunas obras y otras cuestiones porque han aparecido goteras a última hora, y estamos a punto de comprar la última vivienda ya", señaló.

De esta manera, el plan de realojo de las 37 familias del Encuentro, el último poblado chabolista de Castilla y León, está próximo a su fin. Para esta última fase, que está en proceso de adquisición de viviendas, adecuación y traslado de familias desde el año pasado, se ha destinado desde el Consistorio un total 600.000 euros para la compra de los inmuebles así como un millón de euros para la demolición y adecuación del espacio en la zona industrial de la Carretera de Quintanadueñas. "Nuestra idea es formalizar todos los realojos antes de acabar el año y, si puede ser, en noviembre mejor", remarcó Del Campo.

Más de 100.000 euros en servicios sin contrato

En el consejo de la Gerencia de Servicios Sociales se ha dado cuenta dela bono de servicios prestados sin contrato en vigor. Las prórrogas permiten mantener la actividad, pero los pagos se realizan a través de resoluciones extrajudiciales de crédito que van con cierto retraso a la prestación del servicio. Se han aprobado en total más de 111.000 euros para el abono de tres servicios, dos de los cuales están ultimándose la licitación.

Se trata de la gestión de la Casa de Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género que sigue gestionando la Asociación de Mujeres La Rueda, aunque próximamente pasará a ser un servicio de Eulen tras rechazar el Tarcyl la denuncia por irregularidades en la adjudicación del contrato presentado por La Rueda. Se abonarán 13.900 euros por los meses de julio y agosto de este año.

Además, el Servicio de Urgencia Social que gestiona Fundación Lesmes, y que seguirá gestionando, puesto que fue el único adjudicatario que se presentó a la licitación, se abonarán los costes de julio a septiembre por valor de 9.750 euros. Además, se añade el contrato más voluminoso de los tres, que es el relativo a Ayuda a Domicilio que presta Igmo a quien se abonarán los 87.587 euros por el mes de septiembre.

Acción concertada para adjudicar el CEIS

Uno de los contratos a actualizar es el relativo al Centro de Integración Social (Ceis) que gestiona Fundación Lesmes y cuyo funcionamiento para los próximos cuatro años, ampliable a prórroga de dos más dos años, se saca a concurso por un valor de 718.243 euros de máximo al año sin IVA. La gerencia está pendiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. "Este contrato presenta una novedad importante, que es una acción concertada, una figura diferente que no se había empleado en este tipo de contratos y que es la fórmula que se está desarrollando en la Junta de Castilla y León", señaló Mila del Campo. Esto permite que se ofrece una cantidad por precio o plaza del servicio, como lo que el CEIS se estipula en tres fases con un número de plazas determinado y un precio concreto.

Así, en la fase 1 está recogido el régimen de acogida con un total de 43 plazas. La segunda fase son personas que no necesitan acogida en el centro pero sí cierta tutela con la estancia en viviendas tuteladas con un total de seis puestos. La fase final en la que los usuarios viven en comunidad, pero asisten a talleres y cuentan con 15 vacantes. Un servicio que "sale a concurso pero con peculiaridades". El CEIS es un programa que históricamente ha gestionado la Fundación Lesmes.

Por otro lado, la concejal de Servicios Sociales ha enumerado los concursos que se mantienen abiertos en la Plataforma de Contratación y que están próximos a expirar. Entre ellos está el servicio de Ayuda a Familias (expira el 5 de diciembre), los equipos de inclusión social (5 de diciembre), la puesta en marcha de un ascensor en el espacio del mayor de Capiscol (hasta el 26 de noviembre), el funcionamiento de equipos de promoción de la autonomía de personas con discapacidad (12 de diciembre).-