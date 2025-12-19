Unanimidad en el Pleno municipal para la piscina de San Cristóbal y para mejoras en la zona Sur

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las propuestas del PSOE relativas a mejoras en dos barrios de la ciudad como son San Cristóbal y la zona Sur consiguieron salir adelante con respaldo unánime de todos los grupos.

Desde el PP, a pesar de votar finalmente a favor, expresaron duras críticas al planteamiento y «relato» del nuevo complejo deportivo para San Cristóbal porque, como aseguró Carolina Álvarez, la moción llegaba al Pleno, después de que el 12 de noviembre de 2025 el equipo de Gobierno ya indicara que proyectaría una nueva piscina en la instalación deportiva por construir, tras la demolición del velódromo.

La proposición reclama la apertura de un expediente por la vía de urgencia para licitar un concurso de ideas que defina el futuro complejo deportivo, que debería incluir piscinas, instalaciones deportivas complementarias e integrar los vestuarios de los campos de fútbol José María Sedano, con el objetivo de dar servicio no solo a San Cristóbal sino también a Villímar y a otros barrios del entorno.

Félix Cantabrana, desde la bancada socialista, denunció la falta de una hoja de ruta clara por parte del equipo de Gobierno respecto al futuro del velódromo de San Cristóbal, cuya demolición se ha ido retrasando pese a los anuncios realizados en los últimos años. Recordó que en el proyecto de presupuestos figura una partida de 378.000 euros para la demolición, pero advirtió del riesgo de que el espacio se convierta en un solar sin uso si no se planifica de forma paralela la nueva dotación.

El edil recordó que en el programa a las elecciones con el que concurrió Daniel de la Rosa en 2023 se incluyó la propuesta de generar unas nuevas piscinas públicas en San Cristóbal, que ahora se apropian desde el PP.

Desde Vox, Marta Alegría, mostró un apoyo explícito a la propuesta, calificándola de «estratégica» y defendiendo el concurso de ideas como una herramienta que garantiza calidad, innovación y transparencia.

El debate derivó en un cruce de reproches entre ambos grupos sobre la autoría de la propuesta y la cronología de los compromisos adquiridos con el vecindario, aunque finalmente el PP anunció su voto favorable para no bloquear una actuación demandada desde hace años por los vecinos de la zona.

Con respecto a la proposición para atender las peticiones vecinales de la zona Sur, como la cubrición del patio del cívico de San Agustín, también consiguió el respaldo unánime.