El III Convenio Colectivo de Bridgestone ha quedado ratificado oficialmente esta semana tras recibir el respaldo mayoritario de la representación sindical y el apoyo expreso de BUB y CCOO, a los que se unió en esta ocasión la representación de UGT. Sólo se ha quedado fuera del pacto laboral en la empresa con mayor número de empleados de la capital burgalesa el sindicato SITB, que «ha decidido cambiar radicalmente de opinión pese a que el texto no ha sufrido variación alguna desde la última reunión, donde se mostraron conformes», según les reprocha el sindicato BUB.

El nuevo acuerdo, que se aplicará en 2026 y parte de la base del anterior convenio colectivo cerrado hace dos años, establece un marco de estabilidad para la plantilla tras un año marcado por las reestructuraciones y reabre una etapa de recuperación salarial con mejoras económicas y sociales relevantes.

De los 13 miembros que integran la comisión negociadora, 11 votaron a favor del texto final, lo que permitió dar continuidad a un pacto que mantiene la estructura del anterior convenio pero incorpora como novedad el apoyo de UGT. En cambio, el sindicato SITB, que previamente se había mostrado conforme con el contenido, decidió rechazarlo en la última sesión, al no verse incorporadas sus propuestas en la redacción final.

En el plano económico, el acuerdo garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo al vincular las tablas salariales al IPC real durante los tres años de vigencia. Se proyecta un incremento acumulado que podría superar el 25%, incluyendo una actualización del 5,7% en enero de 2026 y otra estimada del 2,1% para enero de 2027.

Además, se abonarán los atrasos correspondientes a 2025 en el primer trimestre de 2026. También se incorpora en las tablas el Plus AM, una de las reivindicaciones básicas del personal de la fábrica que la multinacional japonesa tiene en el barrio de Gamonal.

La evolución salarial, según los cálculos expuestos por el sindicarto BUB, permite estimar que un salario base de 45.000 euros podría incrementarse hasta los 48.736 euros en 2027, con una subida total de 9.831 euros en seis años, lo que representa un 25,3% de mejora acumulada desde 2021.

En cuanto a la organización del trabajo, el convenio refuerza la voluntariedad de las horas extraordinarias, blinda los tiempos de parada y arranque de máquinas para evitar ampliaciones no pactadas de jornada y suprime, por petición del sindicato BUB, la posibilidad de deducción salarial por bajo rendimiento dentro del régimen disciplinario.

El texto también introduce novedades significativas en conciliación y derechos sociales, de forma que los permisos por hospitalización o enfermedad grave se disfrutarán solo en días laborables, se recuperan los permisos por desplazamiento, se simplifica la justificación médica a un único certificado y se incorporan medidas específicas de igualdad LGTBI, hasta ahora inéditas en el convenio de empresa.

Desde el sindicato BUB, que fue muy crítico en su valoración del convenio ante la postura del SITB, se subrayó que la firma representa un avance tangible frente a «la confusión y el ruido» generados por posiciones sindicales que no aportaron propuestas durante la negociación. El sindicato concluyó que mientras unos optan por el populismo, otros «firman hechos», tales como salarios protegidos, jornada blindada y mejoras reales.