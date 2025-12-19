Un joven herido tras el choque de un turismo contra una farola a las afueras de Burgos

Un joven herido tras el choque de un turismo contra una farola a las afueras de Burgos112 - Archivo

Publicado: Actualizado:

Cuarto siniestro vial en lo que va de día en Burgos capital. Un joven ha resultado herido este viernes después de que el vehículo en el que viajaba se estampase contra una farola a las afueras de la ciudad.

El accidente, según detalla el 112, se producía pasadas las 21 horas en la calle Laredo, a la altura de la rotonda del Dinosaurio, muy cerca del barrio de Villatoro. Inmediatamente, se trasladó la incidencia la Policía Nacional y Local, así como a Emergencias Sanitarias del Sacyl.

Finalmente, solo uno de los tres ocupantes del turismo -todos varones- requirió asistencia sanitaria. No en vano, la Policía Local investiga las causas del siniestro.