Un joven herido tras el choque de un turismo contra una farola a las afueras de Burgos
Viajaba junto a otros dos varones en un turismo. La Policía Local investiga las causas del siniestro
Cuarto siniestro vial en lo que va de día en Burgos capital. Un joven ha resultado herido este viernes después de que el vehículo en el que viajaba se estampase contra una farola a las afueras de la ciudad.
Burgos
Dos atropellos y un accidente de tráfico en Burgos en apenas seis horas
El Correo de Burgos | El Mundo
El accidente, según detalla el 112, se producía pasadas las 21 horas en la calle Laredo, a la altura de la rotonda del Dinosaurio, muy cerca del barrio de Villatoro. Inmediatamente, se trasladó la incidencia la Policía Nacional y Local, así como a Emergencias Sanitarias del Sacyl.
Burgos
Vivo de milagro: la Policía Local de Burgos salva a un anciano tras sufrir un infarto
El Correo de Burgos | El Mundo
Finalmente, solo uno de los tres ocupantes del turismo -todos varones- requirió asistencia sanitaria. No en vano, la Policía Local investiga las causas del siniestro.