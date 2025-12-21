Sorteo Navidad. Éstos son los números virales por eventos señalados, elegidos por videntes o la IA

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

A menos unas horas para que el bombo del Sorteo de Lotería de Navidad empiece a girar, aún son vigentes las predicciones de videntes e Inteligencia Artificial que ofrecen pistas sobre cuál puede ser agraciado con el Gordo. No suelen acertar, pero sus predicciones se vuelven virales, tanto como lo mismo que las fechas conmemorativas. Todos los números caen al bombo. Todos tienen las mismas posibilidades de salir coincidiendo con una bola del gran premio al otro lado. La estadística dice que hay 1,79% de posibilidades de que el décimo que tienes en la cartera tenga algún premio. Cae hasta el 0,001% de que sea el Gordo. Pero «el Sorteo de Navidad no deja de ser un juego y se toman decisiones por impulso, todos tienen las mismas posibilidades, pero la gente tira por aquello de que le convence, ya sea un vidente, la IA o sus sensaciones», explica el gerente de Lotería Diana, Carlos Olivares.

Este año, entre las fechas reseñables el fallecimiento del Papa Francisco (21425), la elección de León XIV (08525) o el número de abonado del papa Francisco en el club de fútbol San Lorenzo (88235) al que están abonados en la administración de loterías El Pulpo en Burgos. «Es un número que tenemos desde siempre y como ha salido en algunos sitios llaman mucho por él y te lo piden desde toda España», reconoce una de las gestoras de la administración, Inés Santamaría.

La muerte de Jane Goodall (11025), la investidura de Trump (20125) o las victorias de Carlos Alcaraz (07925, 08925) y el dorsal de Marc Márquez (0093) están entre las predilecciones de este año. En cuanto a eventos, el día del apagón (28425) ha sido muy socorrido de la misma manera que el número de la Dana de Valencia y Albacete (29104 y 30104) siguen siendo muy solicitados más de un año después. «Los de la Dana se siguen pidiendo, en nuestro caso que sacamos el número de los Amigos de Diana y lo publicitamos a la entrada del centro comercial, muchas veces se viene preguntando por el número de la Dana, se confunden», comenta con sorna Olivares.

Este año la administración del Centro Comercial Camino de la Plata ha sido agraciada con la predicción de un vidente. Benita (Maestro Joao) ha identificado el 53068 como el más probable para alzarse con el Gordo de Navidad. «Si tienes un número que ha sacado algún vidente o solo la terminación, como nos ha pasado a nosotros con el 68, el teléfono no para de sonar y son varios los que en ventanilla lo vienen buscando», cuenta con resignación.

Y es que la búsqueda de esos números se ha democratizado con internet y si una administración tiene uno de esos décimos que se hacen virales, el trabajo se multiplica. Otro de los videntes con mucho tirón, porque el año pasado alguna de sus predicciones tuvo premio, es David Hernando, conocido por su canal Viajealotrolado. Su elección, que está arrasando en redes, es el 50056 y 81407.

Al mismo nivel de predicción que los videntes está la Inteligencia Artificial que, por aquello del apelativo de inteligencia, al menos establece un condicional. Chat GPT ofrece histórico de terminaciones más frecuentes (85 ha salido siete veces), cifra final más frecuente (en 32 ocasiones ha sido el 5), o rangos de números. Hay quien elabora con estas recomendaciones un número ganador según la IA (45.685), pero la app advierte que «estos datos son solo históricos y no implican que volverán a salir, la Lotería sigue siendo un sorteo completamente aleatorio y cada número tiene la misma probabilidad de ganar cada año».

Aunque el número que se agota en un primer lugar es el 13. «Es el más recurrente, el primero que se agota, pero a penas llega a las administraciones, yo llevo 30 años en esto y a penas me ha llegado un par de veces», cuenta Carlos Olivares. En abril ya está completamente repartido. En su administración «se agotan muy rápido» los números que tienen cinco sietes, cinco seises o cinco ochos. Los capicúas también se han convertido en tendencia en los últimos sorteos.

Tirando de historia se buscan números que han sido agraciados con el gordo más de una vez. Sólo hay dos. El 15640, que se llevó el primer premio en 1956 y en 1978; y el 20297, que ganó el gordo del Sorteo de Navidad en 1903 y en 2006. «Más allá de números se buscan terminaciones, la del cinco y el siete son las más solicitadas, luego están las efemérides de cada uno», cuentan desde la administración El Pulpo. Ellas este año han tenido mucho tirón porque en el Sorteo de Navidad del año pasado ofrecieron dos grandes premios: el tercero (11840) y el cuarto (77768). Fueron dos números emitidos por máquina, pero «este año ha venido más gente, se ha corrido la voz de que el año pasado tuvimos suerte y te dicen que a ver si vuelve a tocar con lo que creemos que ofrecer décimos premiados atrae a los compradores», destaca Inés Santamaría.

En cuanto a números abonados que se despejan rápido, está, por ejemplo, en una de las administraciones de Gamonal el 09007 que es el código postal del barrio. Mientras las compras de última hora se suceden. Lo que no puede faltar es el número del centro de trabajo, del bar que se frecuenta o la tienda donde se acude a comprar cada día. Por aquello de no ser el único de alrededor que no se dio un festín, un viaje o abonó la hipoteca con los 400.000 euros que tocan en el gordo.