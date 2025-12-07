Abonos de empresas y el turismo suben las ventas del Gordo de Navidad

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Las 30 Administraciones de Loterías, y 73 puntos de venta mixtos, de la provincia de Burgos, afrontan con «buenas expectativas» la recta final de ventas de décimos del Sorteo de Navidad 2025. Así lo confirman desde la Delegación de Loterías en Burgos que espera que esta fase final mantenga la tendencia de incremento que «llevan cada año a una mayor consignación al sorteo siguiente».

Loterías y Apuestas del Estado destina a Burgos el tercer mayor volumen de gasto del país por habitante. La provincia burgalesa se sitúa tras Segovia y Palencia, con 142,8 euros de media que dan para unos siete décimos por persona. Hay estimaciones de gasto navideño, como la encuesta de consumo de Asescon, que sitúa a Burgos como la provincia con más gasto en el Gordo, con ocho décimos por habitante.

La realidad en la ventanilla de las administraciones es que «hay más clientela, pero no se gastan tanto como hace unos años, el cliente es más prudente y no se ve la alegría de antaño», reconoce Carlos Olivares que gestiona desde hace 30 años la Administración de Loterías Diana.

Vaticina, a falta de las semanas más fuertes, que «irá una pizca mejor que otros años, que es la subida que hemos visto con los décimos consignados por empresas, ahora es el momento clave para la venta general en ventanilla para cerrar el sorteo», señala. A los números asociados a centros de trabajo se añade el ligero incremento de ventas del turismo que han experimentado, por ejemplo, en la administración El Pulpo. «En verano sí que notamos más ventas de turismo, quizás los congresos y los encuentros de danza influyeron, pero nosotros hemos notado más», señala Inés Santamaría.

Ella y sus dos hermanas celebraron el año pasado la entrega de un tercer premio (11.840) y un cuarto (77768) y eso se ha dejado sentir en la ventanilla un año después. «Creemos que sí, hay gente que ha venido exprofeso porque el año pasado tuvimos suerte, te dicen que haber si vuelve a tocar... Creemos que dar premios permite aumentar ventas al año siguiente», explica. Saben que en estas próximas semanas «el movimiento de gente será mayor y podremos cuantificar cómo ha ido la campaña».

Ambas administraciones tienen número de máquinas, son los que no se emiten en papel que llegan en planchas de series a las administraciones. El décimo de toda la vida, transformado en un tiquet. Es la práctica que permite que un premio esté muy repartido, pero las administraciones tiran de papel y los clientes prefieren ver y tocar el décimo. Otra de las novedades es la venta online. En El Pulpo apuestan por ello. «Hacemos bastantes envíos», pero en Diana han preferido asegurar tras algún percance. «Antes vendíamos mucho por web, pero había mucho trabajo detrás para el poco beneficio que te daba al final y, tras algún problema con los envíos, lo hemos limitado mucho», explica Olivares. Tampoco convence mucho la venta a través de Apps, donde es el lotero quien se encarga de envíos, reservas y demás, aunque «es el canal por donde va el público más joven».

Mientras se aclara esta regulación de venta a través de apps los gestores de las administraciones reclaman cambios en las comisiones de venta. El precio del décimo lleva veinte años en 20 euros y la asociación de loteros Anapal propuso subirlo a 25 para, también, subir el premio a 500.000 euros, dado que los 400.000 euros hoy ya no son equiparables a lo que se podía hacer si te tocaba el Gordo hace diez años. También se reclama incrementar las comisiones. «Apenas han subido hace 10 años un 0,50 y solo el Sorteo de Navidad», aclaran desde la administración Diana. «No se trata de subir el precio del décimo, se trata de que las comisiones que Loterías da por la venta suban porque no se han movido desde el año 2000, pero los costes de todo lo demás se han disparado como en todos los negocios», asegura Inés Santamaría.