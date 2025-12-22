¿Cuánto han gastado los burgaleses en Lotería de Navidad? Décimo a décimo la cifra es millonaria

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El gordo del Sorteo de Navidad de 2025 ha vuelto a pasar de largo en Burgos. Y no será porque los burgaleses no tratan de atraerlo por medio de apuestas. La provincia vuelve a situarse a la cabeza en gasto por habitante de todo el país en Lotería de Navidad. Con el recuento de ventas registrado hasta la media noche de ayer, Burgos es la tercera provincia del país con mayor inversión en décimos de lotería per cápita. Le superan Soria y Palencia.

De esta manera, en el Sorteo de Navidad de 2025 los burgaleses han gastado un 1,76% más que hace un año. En total, 135,81 euros por barba o, lo que es lo mismo, casi siete décimos por cada burgalés. Si se suman las ventas totales registradas en la provincia desde que salieron los primeros décimos del Sorteo de Navidad, en Burgos se ha destinado a jugar 49,3 millones de euros. Una vez que el Gordo ha pasado de largo, está por ver cuánto suman terminaciones, pedreas y un cuarto premio en Burgos y un quinto en Aranda que ya se han repartido por el momento.

Las ventas este año ya apuntaban a una ligera mejora durante la campaña. Aunque las ventas se aceleran en el último mes, ya se había constatado un aumento de participación en el Sorteo de Navidad en los décimos que se juegan en centros de trabajo y por el turismo. Aunque reconocía que "no es la alegría de antaño". Burgos cuenta con 30 Administraciones de Loterías, y 73 puntos de venta mixtos, en toda la provincia. Viven este sorteo de Navidad con expectación.

Las consecuencias de dar un gran premio se notan. Así lo han comprado este año en El Pulpo de la Suerte, que el año pasado dio dos décimos premiados con un la entrega de un tercer premio (11.840) y un cuarto (77768) y eso se ha dejado sentir en la ventanilla un año después. «Creemos que sí, hay gente que ha venido exprofeso porque el año pasado tuvimos suerte, te dicen que haber si vuelve a tocar... Creemos que dar premios permite aumentar ventas al año siguiente», explicaba Inés Santamaría. Y este año lo han vuelto a hacer. Dos series de un cuarto premio que han vendido en ventanilla del cuarto premio, el mayor que, por el momento, se ha entregado en Burgos.