Medio Ambiente tramita casi 82.000 euros en multas por un centenar de vertidos a la red de aguas

La puesta en marcha de la Ordenanza Municipal de Vertidos publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 15 de junio de 2021, durante el pasado mandato, permitió al Ayuntamiento de Burgos iniciar la tramitación de procedimientos sancionadores tras la detección, a través de analíticas, de distintos incumplimientos por parte de las empresas burgalesas. Desde entonces, se han instruido un centenar de expedientes con sanciones que se elevan hasta casi los 82.000 euros por la contaminación provocada por superar los límites establecidos en contaminantes vertidos a la red.

La Sociedad Municipal Aguas de Burgos se encarga del control, la vigilancia y las analíticas para dar traslado a la Concejalía de Sanidad, que, a través de sus técnicos, es la encargada de comunicar a los infractores la propuesta de sanción. Tras el trámite de audiencia a los interesados y ver si estima o no las alegaciones, se culmina el procedimiento sancionador en el que se refleja si tiene la consideración de leve, de grave o de muy grave.

Es entonces cuando las empresas tienen que afrontar el pago de la multa, que puede oscilar desde los 300 euros hasta los 3.000. «Para graduar la cuantía y alcance de las sanciones se atenderá a la naturaleza de la infracción, grado de intencionalidad, reincidencia y circunstancias que concurran en los hechos, y elementos que puedan considerarse agravantes o atenuantes», establece la normativa municipal.

La mayoría de los expedientes tramitados fueron leves y la multa más frecuente fue de 375 euros, según la información facilitada por la Concejalía de Medio Ambiente y Sanidad del Ayuntamiento de Burgos. En total se instruyeron 59 procedimientos sancionadores leves, a falta de conocer los del año 2025, por valor de 23.950 euros. La cuantía máxima en el caso de las penas consideradas leves es de hasta 750 euros.

Las graves sumaron hasta 29 sanciones por una cuantía total 31.360 euros. En este caso, la cuantía más frecuente a pagar por los incumplidores se elevó hasta los 1.200 euros, si bien puede oscilar desde 751 hasta 1.500 euros.

Las muy graves, por fortuna, son casi testimoniales, con 12 procedimientos sancionadores tramitados por valor de 26.500 euros. La Ordenanza de Vertidos recoge que la cuantía de las multas económicas puede variar de los 1.501 euros hasta 3.000 euros y en este caso, de acuerdo a las emitidas por los técnicos de esta área, la más frecuente es de 2.000 euros y de 2.500. No hay ninguna sanción en la que se haya llegado a los 3.000 euros, de acuerdo a la información a la que ha tenido acceso este medio de comunicación.

En estos momentos no existe previsión de endurecer las sanciones a través de una modificación de la normativa municipal. Así lo indicaba recientemente el presidente de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos y vicealcalde, Juan Manuel Manso, que sostenía que «la afección medioambiental es muy baja».

Pese a reconocer que determinadas compañías son sancionadas de manera recurrente, Manso se muestra partidario de «mantener la proporcionalidad entre el riesgo, la afección y la multa». Entre otras cosas, porque «muchas veces los daños son únicamente paramétricos». Es cierto que Manso aseguraba que «los de Medio Ambiente nunca opinan igual que los ingenieros», apostillaba el vicealcalde tras hacer hincapié en que el efluente de Burgos está «depurado y limpio».

Desde Aguas de Burgos se ha incrementado el control de los vertidos a la red de saneamiento para proteger los ríos y las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales.

El resultado del incremento de actividad en este ámbito, como explican el gerente de Aguas de Burgos, Antonio García Pastrana, y la directora técnica Mirian Fernández Lara, es que se han duplicado las inspecciones, el análisis de muestras y la supervisión de actividades potencialmente contaminantes, si se comparan datos de 2020, cuando se empezó a tramitar la actualización de la ordenanza, con los actuales.

625 muestras

En 2024 se tomaron 625 muestras, frente a las 280 de hace apenas tres años, lo que supone una media de 52 muestras tomadas y analizadas al mes. Durante el pasado ejercicio en 319 casos se superaron los límites marcados en la Ordenanza municipal. Por tanto, el 55% de las muestras presenta algún incumplimiento, aunque García Pastrana subraya que «la gran mayoría son muy leves». Esos desajustes no comprometieron el funcionamiento de la depuradora, si bien «es importante controlarlos».



Desde Aguas de Burgos el primer paso es «disuadir» a las empresas y si se ha generado un vertido preocupante saber dónde se ha generado y poner el foco. Y más allá de ello, el personal técnico del Laboratorio de Aguas, ubicado en la calle La Lora, del polígono de Villalonquéjar, está también para «apoyar y asesorar a la industria de Burgos» en la mejora de sus procesos de depuración del agua y de vertido de las aguas residuales.

Hay unas 100 empresas con potencial contaminante significativo bajo seguimiento anual. Son de sectores muy diversos, con especial peso de la industria agroalimentaria y también químicas.

A las analíticas programadas y también ‘por sorpresa’ que se realizan periódicamente, recientemente la sociedad municipal ha implantado un sistema avanzado de monitorización en continuo en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), ya plenamente operativo, que permite controlar en tiempo real la calidad de los influentes -las aguas que llegan a la depuradora- y de los efluentes -el agua tratada que se devuelve al río Arlanzón-. Este sistema supone un importante avance en la protección del medio ambiente, la eficiencia operativa y la sostenibilidad del ciclo integral del agua.