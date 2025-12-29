Ayala acudirá a la cuestión de confianza tras el bloqueo de PSOE y Vox al presupuesto de 2026

La alcaldesa, Cristina Ayala, se dirige al principal grupo de la oposición, el PSOE, en un instante del Pleno.Óscar Corcuera

"La cuestión de confianza es solo una herramienta para cuando hay un bloqueo y este es el caso". Estas han sido las palabras de la alcaldesa, Cristina Ayala, tras el Pleno extraordinario en el que PSOE y Vox han tumbado la aprobación inicial del presupuesto para 2026. La fecha para una nueva sesión de carácter extraordinario será el próximo 8 de enero.

La primera edil de Burgos ha lamentado la respuesta de los grupos municipales de la oposición, a quienes ha acusado de estar instalados en "el no por el no" y en "el portazo absoluto". De esta manera, se volverá a repetir el guion que ya se escribió el año pasado, en el que Ayala puso su cargo a disposición del Pleno, asociando la cuestión de confianza a la aprobación de las cuentas para el próximo ejercicio.

De esta manera, se abrirá un paréntesis de un mes en el que los grupos de la oposición podrían de llegar a un acuerdo entre ellos, harto improbable en estos momentos, para presentar a un candidato alternativo a la Alcaldía.

Transcurrido ese tiempo de no existir un pacto entre PSOE y Vox, el presupuesto de 2026 quedaría aprobado de manera inicial, aunque esto será ya a partir del próximo año.

"Acudiré personalmente a la cuestión de confianza porque esta es una situación prevista en la ley para desbloquear esta situación", continuó explicando Ayala, que reivindicó los 34,5 millones de euros para inversiones en la ciudad. "Me empeño tanto en tener presupuesto porque será una lluvia de millones para los barrios y para tener inversiones que se deberían haber hecho desde hace años", sostuvo.