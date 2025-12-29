PSOE y Vox tumban el presupuesto para 2026 que Ayala califica de "generoso con los burgaleses"

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos acaba de rechazar, con los votos de PSOE y Vox, que suman 16 concejales, frente a los 11 del Partido Popular, el presupuesto para 2026. Unas cuentas que se elevaban a 269 millones de euros, que representa un 7,60% más que el pasado ejercicio de 2025, cuando se dispuso de 250 millones de euros. "Son unos buenos presupuestos para 2026, generosos con los burgaleses", defendió la alcaldesa, Cristina Ayala, momentos antes de que la votación saliese en contra de este proyecto.

De los 269 millones de euros, el capítulo de inversiones ascendía a 34.728.330 euros, un 15,76% más que en 2025, cuando se contó con 30 millones de euros. El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, explicó en una breve intervención al inicio de la sesión extraordinaria que el PP planteaba apoyarse en un crédito bancario por 25,2 millones de euros para ampliar al máximo la cantidad destinada a distintas obras en la ciudad, ya que con los compromisos adquiridos de intervenciones que vienen de este ejercicio apenas quedaban liberados 7,5 millones de euros que asignar a nuevos proyectos.

El grupo municipal socialista, en palabras de su portavoz Josué Temiño, rechazó unas las cuentas "insustanciales" y criticó la inclusión de un préstamo de 25,2 millones que vuelve a "hipotecar" a la ciudad después de años de ahorro y amortización de deuda, especialmente, la de los consorcios que asumió el Ayuntamiento.

El principal grupo de la oposición reprochó además al Ejecutivo no haber querido negociar, mantener "líneas rojas inamovibles" y priorizar proyectos que consideran caprichosos frente a necesidades reales de la ciudad. Entre las críticas, el PSOE puso el foco en el incremento de las subvenciones directas de Alcaldía y en la ausencia de partidas para la compra de autobuses urbanos, así como en la falta de avances en proyectos anunciados desde el inicio del mandato como Expo Burgos y el nuevo Mercado Norte.

El responsable de Vox, Fernando Martínez-Acitores, afirmó que "por Burgos y los burgaleses" iba a votar que no y esta declaración de intenciones se cumplió poco después cuando el presupuesto no superó el trámite de aprobación inicial. Durante su intervención, reprochó al Gobierno municipal haber roto acuerdos previos vinculados a modificaciones presupuestarias, citando expresamente proyectos como el ambigú del paseo de la Isla o el túnel de la calle Santander.

Según Vox, el Ejecutivo aprobó iniciativas que previamente se habían comprometido a retirar, lo que, a su juicio, dinamitó cualquier confianza para negociar el presupuesto de 2026.