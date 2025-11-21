La ejecución de inversiones del Ayuntamiento de Burgos alcanza 27,7 millones (hasta el 30 de septiembre)

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La ejecución del capítulo de inversiones del presupuesto del Ayuntamiento de Burgos alcanza en el tercer trimestre (hasta el 30 de septiembre) un porcentaje del 37,87% que se traduce en 27,79 millones de euros en obras ya realizadas. Si se incluyen los gastos, se elevaría ese nivel de ejecución de las cuentas, que partieron de 250 millones de euros (sin incluir las modificaciones posteriores) hasta el 52%. Estos son algunos de los datos presentados en el Pleno ordinario de noviembre entre el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, y el vicealcalde, Juan Manuel Manso.

El equipo de Gobierno del Partido Popular se felicitaba por estos datos económicos al indicar que supone "una gran capacidad de gestión", mientras que desde Vox, el portavoz, Fernando Martínez-Acitores, pedía mayor ambición, así como un poco de autocrítica. Según afirmó, "no esté tan satisfecho cuando estamos hablando del capítulo 6 de un 37,87% de la ejecución. Estamos a finales de noviembre. Entonces, me gustaría más oírles decir que vamos por la buena senda, que vamos a intentar mejorar y hacer un ejercicio de autocrítica".

Por parte del PSOE, Josué Temiño, que se ha estrenado como portavoz en este Pleno ordinario de noviembre, ha pedido al Partido Popular que no sea tan "triunfalista" porque en lo que va de mandato no se ha visto todavía ninguna de sus obras "estrella" y, entre ellas, enumeró Expo Burgos o el túnel de la calle Santander. Desde su punto de vista, "según los datos estudiados y facilitados que llegan hasta finales de septiembre de 2025, la realidad es que no llegamos a la mitad de la inversión ejecutada. No llegan al 40% de la ejecución presupuestaria en este año 2025".

El socialista añadió que en estas inversiones realizadas el equipo de Gobierno se ha olvidado mencionar la cantidad que proviene de fondos europeos, para afirmar que buena parte se corresponde con proyectos planteados en el anterior mandato que fue cuando se consiguieron esas cantidades para Burgos, por tanto, cuando gobernaba el PSOE en la ciudad.

Ante estas afirmaciones de la oposición, Manso sacó un gráfico para apoyar su intervención, en el que incluyó, además de las obras ejecutadas, las que están en ejecución a estas alturas del año y las adjudicadas y próximas a comenzar. En este sentido, aseguró que se están rozando los 55,759 millones en distintas inversiones, lo cual -aseguró- supone "un récord" para el Ayuntamiento de Burgos. "Si sumamos lo ejecutado con lo adjudicado, estamos diciendo que podemos rozar a final del ejercicio en un 66%", avanzó también Manzanedo.

Por cierto, que al inicio de este Pleno municipal tomaba posesión del acta de concejal Félix Cantabrana, que se suma a la bancada socialista, tras la salida de la Corporación municipal de Daniel de la Rosa, en el pleno extraordinario que se celebró a comienzos de mes.