«Ayala debe dejar la soberbia a un lado. Ha dinamitado todos los puentes con la sociedad burgalesa»

De los grandes proyectos a la «nada». Esa sería, a grandes rasgos, la lectura que hace el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos de la gestión de Cristina Ayala a lo largo de los dos últimos años. A punto de culminar 2025, con la alcaldesa pendiente de someterse el 8 de enero a su segunda cuestión de confianza en lo que va de mandato, lo único que sacan en claro los socialistas es que el equipo de Gobierno está en manos del «peor Partido Popular de todos los tiempos».

«Su año, como los anteriores, es un verdadero fracaso», sentenciaba este martes el portavoz del PSOE, Josué Temiño, dirigiéndose expresamente a la regidora. En su opinión, «debe dejar la soberbia a un lado» y delegar en determinados corporativos, como Juan Manuel Manso o Andrea Ballesteros, porque «no está capacitada para estar al frente».

Más allá del recado, Temiño considera que la regidora «ha dinamitado todos los puentes habidos y por haber con la sociedad burgalesa», la misma que «nunca le perdonará que se subiera el sueldo». Por eso mismo, y por las «promesas incumplidas» que se traducen en «proyectos que son humo», no le cabe duda alguna de que «aquellos que la animaron a venir a Burgos serán, dentro de un año, los que la invitarán a volver a Madrid».

Llegados a este punto, el portavoz del grupo socialista da por sentado que Ayala será incapaz de sacar adelante su segunda cuestión de confianza. «Ha intentado bloquear y chantajear a la oposición», denunciaba a sabiendas de que consensuar una candidatura alternativa es «difícil por no decir imposible».

De cara a 2026, el PSOE augura más de lo mismo. Temiño, por su parte, se compromete a liderar una «oposición sensata» con «una hoja de ruta clara» en la que uno de los «pilares fundamentales» será el Mercado Norte, el desarrollo de políticas municipales en materia de vivienda, la remodelación de El Plantío o la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura en 2031.