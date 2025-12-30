Decepción en Vox por la «mieditis» y los «incumplimientos» del PP en Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Las heridas de la sonada ruptura entre el Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Burgos todavía no han cicatrizado. Más de un año después, los reproches se suceden y la formación verde, resignada en la oposición, saca de nuevo a relucir los «incumplimientos» del equipo de Gobierno. Algunos, como el recorte de las ayudas a las ONG que asisten a la población migrante en la ciudad, fruto de la «mieditis» que a su juicio ha demostrado la alcaldesa, Cristina Ayala.

Roto el pacto y con la regidora forzada a una primera cuestión de confianza tras el rechazo de la oposición a sus presupuestos, el portavoz municipal de Vox, Fernando Martínez-Acitores, recordó este martes que por aquel entonces «tendimos la mano hasta el último momento».

«Aun así, gobiernan gracias a Vox». Con este recado, Acitores deja entrever que cualquier escenario es posible de cara al 8 de enero, cuando Ayala se someta a su segunda cuestión de confianza tras el rechazo en bloque de la oposición a sus cuentas. Poco probable parece que prospere una moción de censura previo acuerdo entre el PSOE y Vox, aunque cosas más raras se han visto en este Ayuntamiento. En cualquier caso, los de Santiago Abascal tratarán de jugar sus cartas pese a deslizar que la alcaldesa prefiere recabar el «apoyo» de los socialistas para aprobar un presupuesto «absolutamente de izquierdas».

Pase lo que pase, Vox hace balance del 2025 sacando pecho de los acuerdos materializados durante su etapa en el Ejecutivo. Por ejemplo, la reforma de la sedes de Protección Civil y Policía Local, las limitaciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) o el «impulso» a los bonos al consumo que el PP pretendía «suprimir».

Según el propio Acitores, se cierra el año de la «consolidación de la necesidad». A su modo de ver, Vox ha demostrado ser más útil en la oposición porque goza de cierto margen de maniobra para «imponer» demandas de la ciudadanía a un equipo de Gobierno en minoría. Pese a ello, cree que «no ha mejorado la ciudad en nada y se echan para atrás en todo». Por todo, se entienden proyectos enterrados como los aparcamientos en altura en la calle María Amigo y el bulevar o la incineradora en el barrio de Cortes. También la consulta popular, promovida por Ayala, para determinar si la Jira del Curpillos debe celebrarse en el parque de El Parral o en el paseo de La Quinta.

También reprochan desde Vox las «deficiencias» detectadas en áreas como la de Medio Ambiente. Según subraya la edil Marta Alegría, la «falta de previsión y control en siegas y podas» en el entorno del Castillo durante todo el año pone en «riesgo» a los vecinos del entorno en caso de que se produzcan incendios forestales en verano. Asimismo, lamenta la «falta de limpieza» en la ciudad, especialmente durante el transcurso de eventos multitudinarios como la Dance World Cup o el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York.

Tampoco le parece de recibo a Alegría que desde la Gerencia de Cultura «no se dé lugar a la oposición para realizar aportaciones» mientras más del 80% de las actuaciones se circunscriben al área de Festejos. Aparte, coincide con el PSOE al exigir que se abonen los cachés adeudados a las bandas locales que actuaron en el escenario Cuatro Reyes en las fiestas de San Pedro 2024.

Para «patata caliente», la de la polémica Ordenanza de Terrazas «dos años y medio después de aprobarse». Según esgrime el concejal Ignacio Peña, no hay visos de que la problemática del suelo podotáctil se vaya a resolver «en breve» una vez aprobada la segunda modificación de la normativa. En cuanto a Personal, le preocupa «seriamente» el elevado número de plazas sin cubrir.

Dadas las circunstancias, Vox estima necesario que Ayala cuente con la «oposición» al hallarse en «clara minoría». De lo contrario, Peña ve inviable alcanzar acuerdos de peso para lo que resta de mandato.