¿Has logrado lanzar tu farolillo? Así ha sido la cita de Burgos con el Congo

La Plaza de San Juan se llenó de familias que intentaban, algunos sin éxito, elevan sus deseos en forma de llama al cielo de Burgos.Oscar Corcuera

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Uno a uno, aunque no todos, los farolillos empezaban a coger vuelo y surcar el cielo de Burgos. Un año más Proyecto Rubare y la Fundación Kivu Jambo ha vuelto a organizar una suelta de farolillos con un objetivo solidario, nutrir los almacenes del Centro de Nutrición que gestionan en la Isla de Idwji a donde van los niños refugiados con más problemas de desnutrición. Pero sirve, también, para recordar que en el Congo se libra una guerra por la comodidad electrónica de occidente, por el coltán que mueve móviles y todo tipo de productos electrónicos.

"Toda la recaudación va destinada a África y sirve para poner en el foco una guerra olvidada, la del Congo de la que no se acuerda nadie pero hay más de siete millones de desplazados internos que están malviviendo, es la guerra del Coltán y esto es una forma de revindicar que esta guerra existe y que hay niños muriendo de hambre", remarca el presidente de Proyecto Rubare, Tomás Martínez.

Cada farolillo tiene un coste de cuatro euro. Con el dinero recaudado las dos entidades, junto con la ayuda de emergencia aprobada por el Ayuntamiento de Burgos, dar de comer a 150 niños cada día en el Centro de Nutrición que gestionan en el lago Kivu. "Lamentablemente somos una organización pequeña, no llegamos a todos porque son millones de desplazados, y lo que hacemos es buscar a los que más malnutridos están para meterles en el centro nutricional y alimentarles para que no se nos mueran", expone Martínez. Lamentaban que en las últimas semanas "sólo podíamos dar de comer a 75 un día y 75 otro, y veíamos que era la única comida que hacían en dos días, con esto podremos dar a los 150 todos los días", señala.