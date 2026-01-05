El experto que diseñó la baliza v16 burgalesa da las claves para saber si has comprado la correcta

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Durante las últimas semanas las balizas v16 han volado de las estanterías. Es el regalo estrella, y obligado, de estas Navidades. Desde hace cinco días son obligatorias y el tema estrella de cualquier conversación o en redes sociales. Las opiniones se confunden con la información y llegan las dudas. El responsable de la baliza de diseño burgalés Hero Driver, Daniel Martínez, pone el foco en «el grupo de letras y números que identifican esta luz de emergencia que se diferencia de las anteriores, que ya no son válidas, porque, además de una luz naranja intermitente, tiene una tarjeta narrow band que se conecta a la red». Estas son las claves que este experto en Balizas V16 te da para saber si la luz de emergencia que guardas en la guantera del coche es la correcta y te da las claves para que aclares tus dudas.

1.- El DNI de la baliza y su tarjeta te darán la clave

Por un lado, está el número IMEI. Se trata de un código único, como el DNI de nuestra baliza, con 15 dígitos que identifica el módulo de comunicaciones. Está inscrito en la propia baliza: en la caja o en un lateral. «Se trata del número de identificación de la tarjeta que conecta nuestra baliza con la app de Tráfico y lo que claramente las diferencia de las anteriores, que no estaban geolocalizadas ni conectadas», explica Martínez. Junto a este identificador suele estar la fecha de caducidad del dispositivo, que es el tiempo de vida de conexión de la tarjeta SIM instalada en el interior de la baliza con una red IoT (internet de las cosas) que «no requiere identificación ninguna de persona o vehículo».

El otro número que identifica que la baliza que has comprado es correcta es el relativo a la homologación. Se trata de la certificación de que este objeto ha superado los estándares de calidad y operatividad de los dos únicos laboratorios autorizados para validar estos objetos. Se trata del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCOE), ubicado en Madrid, y el Applus IDIADA, radicado en Cataluña. De esta manera, el primer laboratorio se identifica con las letras LCOE más ocho números y el segundo con el acrónimo IDIADA más ocho cifras. Este número debe estar grabado sobre el dispositivo, desconfía si viene con pegatinas removibles. «Estos códigos son los que se pueden identificar en la web de Tráfico, que dispone de un listado de las balizas v16 que están homologadas y que sería necesario consultar antes de realizar una adquisición», recomienda el diseñador de Hero Driver.

2.- ¿Tiene datos personales? ¿Me vigilan con la baliza v16?

No. La baliza es un objeto independiente que sirve para posicionar un vehículo en la carretera. Mantiene el anonimato. El dispositivo alerta a la app de Tráfico que incluye la información del obstáculo en la vía (causa, carretera y punto kilométrico, sentido, orientación, día y hora de activación de la alerta, provincia y municipio). La información aparece en los sistemas de navegación de los vehículos y en los letreros de la vía de comunicación por la que se circula. También se pueden consultar en la web etraffic.dgt.es igual que las incidencias por obras o climatológicas. Las balizas se identifican con un triángulo con un signo de exclamación en el mapa.

Información que la baliza v16 de un vehículo trasladó a la app de la DGT y cómo se refleja en la web.

Nunca se identifica ni el tipo de vehículo, ni el conductor o propietario o número de móvil. La baliza es independiente. «Es un objeto que se identifica de forma autónoma, se conecta a la red de manera independiente y no está ligado ni al propietario, ni al vehículo, ni al conductor, ni al móvil, se mantiene el anonimato, tampoco nos vigilan. Sí, hay algunas te ofrecen descargar un app, pero eso es opcional, nunca debería ser vinculante para su puesta en marcha», inciden desde Hero Driver.

3.- ¿El sistema alerta a emergencias, Policía o Guardia Civil?

No. Este sistema solo identifica un obstáculo en la carretera para alertar al resto de usuarios de la vía. Sustituyen a los triángulos que se implantaron en 1999. «Es un sistema que permite alertar de un vehículo parado a todos los que circulan por una carretera y permite hacerlo sin tener que salir del vehículo, lo cual es más seguro», explica Daniel Martínez. No avisa a los servicios de emergencia, ni a la Policía o la Guardia Civil y tampoco al seguro o pedir una grúa. Esas gestiones tendrás que seguir haciéndolas pero dentro del vehículo. Y si ven un accidente, como hasta ahora, llama al 112.

4.- ¿Puedo encenderla para saber que funciona?

Sí. Puedes tocar el botón para ver cómo luce o que las pilas siguen activas. En reposo podrían durar hasta 18 meses, pero un golpe al botón se puede hacer sin levantar incidencia en el sistema de tráfico. «Una vez que encendemos la baliza el aviso al sistema no es inmediato, tarda 100 segundos en enviar el primer paquete de datos a la nube para activar la incidencia con la información de ubicación, posición y estado de la batería; mientras está encendida y el vehículo permanece parado se envían datos de incidencia abierta cada 60 segundos; y una vez que se apaga la baliza se cierra la incidencia», aclara Martínez.

5.- ¿Funciona sin cobertura de internet?

Sí. La tarjeta SIM de la baliza utilizan redes especializadas NarrowBand - Internet de las cosas (IoT) con lo que funcionan si no hay cobertura de móvil enviando datos en cuanto se activa la alarma, por tanto, se puede activar tanto en el interior de túneles como en zonas aisladas o sin cobertura.

6.- ¿A qué distancia es visible? ¿Cuánta luz debe tener como mínimo?

Las balizas deben tener al menos 40 candelas y hasta 700 en visibilidad frontal. Son visibles a un kilómetro de distancia en 360 grados.