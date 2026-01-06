Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Se enteró según salía de casa en dirección al trabajo. Todavía no había escuchado el sorteo, pero «un par de wasaps» le confirmaron la gran noticia: tercer premio de la Lotería del Niño en Don Pepe, 7,5 millones de euros en Burgos y Briviesca. «Encantada de la vida», su administradora, Ruth Prieto, se dio más prisa que nunca para abrir el establecimiento y colgar el cartel con el número agraciado. Ese 32.615 que, a partir de ahora, a muchos les sabe a gloria.

Cámaras y grabadoras. También algún que otro vecino curioso que ya estaba al tanto de la buena nueva. El revuelo en torno a Don Pepe, en el barrio de Gamonal, era palpable. Más de uno pasaba de largo no sin antes detenerse para fotografiar la fachada del local. Y Prieto, junto a su empleado Álvar Alonso, deseando que apareciese alguno de los afortunados.

Con la suerte repartida, más en en el bar de las piscinas de Briviesca que en la capital, Don Pepe pone el broche de oro a una campaña de Navidad que «nos agota y nos deja muy estresados». Lo que está claro, tal y como reconocía Prieto al poco de abrir la persiana, es «así se va más alegre a trabajar».

«De momento no ha aparecido ningún vecino, pero en el barrio hay algunos afortunados, eso seguro», subrayaba la lotera burgalesa orgullosa de que este gran pellizco de 25.000 euros por décimo lleva incorporado el «fruto de tu trabajo». Aparte, le congratula saber que «a la gente le gusta compartir» el Niño después del Sorteo de Navidad.

Lógicamente, el Niño no tiene tanto tirón como el Gordo. Se venden menos décimos, aunque «no tenemos mucha diferencia». Sobre todo si caen pedreas, ya que la gente vuelve a probar suerte de cara al Día de Reyes. En cualquier caso, Prieto tiene claro que «el Sorteo del Niño, desde ahora, va a ser mi preferido».