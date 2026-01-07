Así es Aduanas: El nuevo juego de mesa 'made in Burgos' que desafía las reglas tradicionales

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Un tapete de hule y el ruido de las cartas al caer. Ese sonido ha acompañado a Álvaro Sancho en muchos años de su vida y lo ha hecho en momentos cotidianos y en momentos especiales, pero siempre con sus abuelas como protagonistas. Para este burgalés de 36 años, la brisca o el tute no solo han sido un pasatiempo, también el germen de una de sus grandes pasiones, los juegos de mesa.

Esa semilla de curiosidad germinó con fuerza durante su adolescencia. Fue en ese momento cuando el horizonte de los juegos de mesa se expandió «mucho más allá del parchís, la oca o las propias cartas», recuerda. Gracias a un amigo del instituto y a su padre descubrió que el de los juegos es un universo infinito. «En aquel momento conocí algunos míticos como Bang! o Ciudadelas, entre otros tantos», apunta.

Un abanico de posibilidades que iba «desde juegos competitivos hasta colaborativos, solitarios, de tablero o de cartas» y que hicieron ver a Álvaro que «siempre hay un juego esperando a cada persona, ese que te encuentra y al que no puedes dejar de jugar».

Tras quince años de jugar «a todo lo imaginable», Álvaro tuvo la necesidad de crear su propio juego. Quería rendir homenaje a esos juegos de su infancia pero con un giro de 180 grados. Así nacía Aduanas. «Si en el tute, en la brisca y en la mayoría de los juegos de cartas el objetivo es llevarse cuantas más mejor, en Aduanas la premisa es la contraria: el jugador no querrá ganar las bazas».

En este juego, los viajeros deben repartirse el equipaje antes de pasar por el control de diferentes países, y el reto consiste en mantener el dinero a salvo mientras los compañeros se arruinan viajando por el mundo.

Maestro de Educación Primaria de formación y celador en el Hospital Universitario de Burgos de profesión, el burgalés explica que ambas experiencias, tanto en el aula como en el hospital, le han servido para dar forma a los cimientos de un juego que busca ser una experiencia única y divertida para todos los públicos.

Aduanas en sus dos versiones: para mayores de 16 y para toda la familia.SANTI OTERO

Tuvieron que pasar «cuatro años» desde que Álvaro diseñara este juego en su cabeza hasta que ha podido verlo en los estantes de los comercios burgaleses. «Es un proceso tremendamente largo», explica. Y es que lo que comenzó como «un prototipo en cartoncillo bajo una temática para mayores de 16 años», fue mutando «gracias al testeo constante con familiares, amigos y profesionales del sector».

Un año después de que Aduanas viera la luz, fueron precisamente otros creadores de juegos burgaleses quienes le animaron a desarrollar una versión familiar para que pudiera ser compartido y disfrutado por todas las edades. «La versión inicial de Aduanas, la de color rojo, está destinada a mayores de 16 años porque en las maletas del juego hay estupefacientes», mientras que «en la versión familiar, la de color azul, las maletas van cargadas con piedras preciosas», explica.

Su propia editorial

Para dar salida a esta y a futuras ideas, Álvaro fundó su propio sello: Iris Board Games. «Es una editorial pequeña que lleva el nombre de mi hija» y que nace por «el amor que le tengo a este hobby», señala el burgalés, quien explica que el de los juegos «es un mercado extremadamente competitivo donde las grandes firmas publican novedades de forma frenética cada mes».

«No te haces rico con esto y la meta es recuperar la inversión y la ilusión de que el juego salga al mercado para que otros disfruten con lo que has creado», confiesa Álvaro.

El proyecto de Sancho es, además, una apuesta por lo local que ha tomado forma gracias a la amistad. «Mis amigos Roberto Martín y Rosa López han sido los encargados de las ilustraciones y de la maquetación», apunta Sancho. «Ha sido un bautismo para los tres en el mundillo porque Aduanas es nuestra primera incursión en el sector de los juegos de mesa».

Desde el pasado mes de mayo, la versión familiar de Aduanas ha empezado a rodar por las tiendas de Burgos con una acogida excelente y un precio muy asequible de 12 euros. «Es muy especial encontrar tu juego en tiendas locales como Ávalon donde he pasado horas y horas de mi vida buscando y comprando juegos», apunta el burgalés, quien celebra que «el juego está siendo muy bien recibido».

Si aún no has hecho tu carta a los Reyes Magos estás a tiempo de pedir este juego ‘made in Burgos’ con el que disfrutar con amigos o familia y que se puede encontrar en comercios locales como Ávalon, Burmodel, Margof, Chapero, Mar de Hojas, Viñetas, La Llave, La Silla Mágica o Garabatos, entre otros establecimientos.

Y es que Aduanas es «un sueño cumplido». El sueño de aquel niño que disfrutaba jugando a las cartas con sus abuelas y que en la adolescencia descubrió los juegos de mesa. Un hobby para toda la vida que ha evolucionado en una pasión aún más profunda, la de crear sus propios juegos y el reto de desafiar a nuevos jugadores.