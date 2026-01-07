Policía Local reforzará la vigilancia del aparcamiento del Silo tras aparecer vandalizados 5 vehículos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Local reforzará la vigilancia del aparcamiento disuasorio del Silo en dos sentidos para proteger los vehículos de la acción de los vándalos y para ordenar el estacionamiento ante las quejas de los vecinos. Así lo ha prometido la alcaldesa, Cristina Ayala, que ha inaugurado de manera oficial esta nueva dotación con el delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz y se ha encontrado una vez allí con al menos cinco vehículos vandalizados durante la madrugada con ventanillas rotas y cristales por el suelo.

Antes de la presencia institucional en la nueva dotación, una patrulla de la Policía Local estaba tomando nota de lo sucedido, comprobando los daños en varios vehículos particulares. Poco después la primera edil comprometía más presencia policial para evitar que este aparcamiento se convierta "en una ciudad sin ley" y se refería también a las recientes quejas vecinales, de las que se hacía eco este periódico, ya que cuando la instalación se llena (226 plazas completas) son muchos los usuarios que aparcan en las aceras a la entrada del Silo, como se hacía antaño, antes de las obras.

Además de los medios propios municipales, Ayala pondrá en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno los últimos sucesos para que la Policía Nacional pueda reforzar también su presencia en esta zona.