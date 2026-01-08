La hostelería burgalesa cierra la campaña de Navidad con una caída cercana al 4%

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Las perspectivas eran buenas, como siempre en estas fechas. Sin embargo, la hostelería burgalesa no ha visto colmadas sus expectativas durante la Navidad. En términos generales, la facturación del sector ha experimentado una caída cercana al 4% en relación al año pasado. Por dos motivos, fundamentalmente. El principal, las gélidas temperaturas de los últimos días que invitaban a quedarse en casa.

El segundo: un «cambio de tendencia» que el presidente de la Federación de Hostelería de Burgos, Enrique Seco, no pasa por alto. Mientras aumentaba el número de reservas para comer, con «el tardeo garantizado», las cenas parecen haber pasado a un segundo plano. Hasta el punto de que la actividad durante la noche ha menguado en torno al 7%. Además, se nota que el consumo de alcohol ha disminuido considerablemente en comparación con otros años.

Circunscribiéndose a la zona centro de la ciudad, Seco opina que «ha faltado decoración». Tomando como referencia las navidades pasadas, cree que apostar de nuevo por la instalación de burbujas luminosas en la plaza del Rey San Fernando hubiese resultado de gran utilidad para «traer más turistas». De igual manera, echó en falta «algo más de movimiento» en la Plaza Mayor, donde antaño se ubicaban atracciones infantiles.

Su conclusión al respecto, más allá de la Navidad, es que «hace falta más promoción exterior». En este sentido, recuerda que Burgos se erige como «centro neurálgico» del país, con un gran número de vehículos atravesando la ciudad durante todo el año. De ahí la necesidad de potenciar los alicientes que ofrece una tierra con «productos exquisitos» y «cocineros fabulosos» por los que «la gente quiere venir a vernos».

Pasadas las fiestas, el máximo representante de la patronal hostelera constata que muchos establecimientos han bajado la persiana. Ya sea por vacaciones o por día libre, algo que «antes no se hacía», achaca este fenómeno a las dificultades de encontrar mano de obra. En base a ello, no queda más remedio que apostar por esta fórmula para compensar las jornadas de descanso del personal.

De aquí en adelante, la resaca navideña da paso a la siempre temida cuesta de enero. Con «mucha incertidumbre», como siempre, Seco augura una ligera subida de precios debido a la inflación. El objetivo, esgrime, será «intentar repercutir lo mínimo en el cliente». No en vano, la mayoría de productos ya se han encarecido en torno al 4% recién estrenado 2026 y no queda más remedio que «hacer encaje de bolillos».

La cita más inminente para intentar minimizar el impacto es la Feria de Tapas de San Lesmes, una cita ya tradicional cuyo concurso permite visibilizar las creaciones culinarias de afamados restaurantes burgaleses. Mientras tanto, la Federación se centrará este mes y el que viene en «reinventarse» a base de plantear nuevas iniciativas.

Dentro de este contexto, el nombramiento de Burgos como Capital Iberoamericana de la Gastronomía de los Orígenes ofrece un amplio abanico de posibilidades susceptibles de materializarse tanto este año como el que viene. Antes de ello, la ciudad formalizará su distinción en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) bajo el lema Tradición y Territorio.

A expensas de las propuestas que se puedan llevar a cabo a lo largo del presente ejercicio, Seco se muestra partidario de seguir el mismo camino que con el Festival de la Morcilla, cuya primera entrega el pasado mes de octubre fue «un auténtico éxito» al congregar a tres chefs burgaleses con Estrella Michelin (Miguel Cobo, Ricardo Temiño y Alberto Molinero), restaurantes de distintas tendencias e incluso figuras mediáticas como los jugadores del San Pablo.

Otra fecha que se presupone importante en el calendario será el eclipse solar total del 12 de agosto. Salvo excepciones, la hostelería apenas nota su impacto en lo que a reservas se refiere. Por su parte, los hoteles ya lo tienen todo completo. En cualquier caso, Seco aboga por dar la relevancia que se merece al evento y promocionarlo con el mismo o mayor énfasis que la Dance World Cup. Consciente de la repercusión que tiene desde hace tiempo, no le cabe la más mínima duda de que supondrá un «escaparate de promoción de Burgos» que no se debe desaprovechar.