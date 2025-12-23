Burgos, Capital Iberoamericana de la Gastronomía 2026

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Todavía no se ha hecho oficial, pero Burgos ostentará el título de Capital Iberoamericana de la Gastronomía de los Orígenes en 2026. Con el punto de partida fijado en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), del 21 al 25 de enero en Madrid, la ciudad defenderá su propuesta bajo el lema Tradición y Territorio.

Tal y como ha podido saber este periódico, fue el presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, Rafael Ansón, quien trasladó recientemente su decisión a la Federación de Hostelería. Así culmina, de la mejor manera posible, un año entero de conversaciones y la presentación de un proyecto solvente capaz de postular a Burgos como destino inmejorable para lucir este marchamo.

«Lo defenderemos con mucho orgullo», asegura el presidente de la Federación, Enrique Seco, a sabiendas de que «la gastronomía es un estandarte y un apoyo muy bueno para la candidatura de Burgos 2031». En este sentido, no le cabe duda alguna de que este prestigioso título «vendrá fenomenal» de cara al próximo mes de febrero, cuando la candidatura a Capital Europea de la Cultura se juegue el todo por el todo para pasar a la siguiente fase.

Con el objetivo cumplido, la patronal hostelera se fija como meta «ensalzar la tradición y todo lo nuevo» que la gastronomía local puede ofrecer. Para ello, ya se está trabajando en un plan de acción que, inevitablemente, involucrará a «primeros espadas» de la cocina local, incluyendo a los chefs con Estrella Michelin.

Amparándose en su propio eslogan, la propuesta de Burgos se sustenta en la siguiente premisa: «La tradición es la historia que no se cuenta y la vanguardia es el lenguaje moderno que a veces se usa para contarla». Partiendo de esta base, la nueva Capital Iberoamericana de la Gastronomía demostrará que «la auténtica vanguardia no surge de la nada, sino de una profunda asimilación y transformación» en la que «el territorio es el factor determina esa tradición, sus circunstancias históricas, ambientales, de producto o el talento de sus profesionales».

La Academia, por su parte, se compromete a «potenciar Burgos como destino turístico entre los residentes iberoamericanos en España, especialmente en Madrid». Todo apunta, por lo tanto, a que el impacto económico será notable habida cuenta de que gran parte de este target atesora un «gran poder adquisitivo».

Todo un año por delante, hasta Fitur 2027, en el que se llevarán a cabo distintos eventos promocionales para atraer visitantes tanto nacionales como extranjeros. Seco augura un año «muy interesante» gracias a este reconocimiento. El escaparate, tremendamente amplio, servirá para tender nuevos puentes al otro lado del charco. Cabe destacar, además, que ciudades como La Habana, São Paulo, Buenos Aires, Miami, Sevilla o Zaragoza han ostentado distintas capitalidades temáticas a lo largo de la última década.

Con esta iniciativa, lo que se busca es «fomentar la investigación, divulgación y protección de las cocinas y actividades gastronómicas propias de las distintas regiones y pueblos iberoamericanos». Dentro de este contexto, Burgos tiene mucho que ofrecer. Empezando por su producto estrella, promovido como nunca el pasado de mes de octubre durante el Festival de la Morcilla. Y con un Concurso Nacional de Tapas que, en su categoría Profesional, erigió como ganador al chef peruano Jano Mori, cuyo toque andino conquistó al jurado.