Las obras de la senda peatonal a Cortes arrancarán «en los primeros meses del año»

Cruce de la subida a Cortes desde la zona de Las Veguillas, desde donde partirá el nuevo acceso peatonal que planifica el Ayuntamiento de Burgos.SANTI OTERO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El proyecto de accesibilidad peatonal al barrio de Cortes desde Las Veguillas encara ya su recta final administrativa. Así lo señalo la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, quien apuntó que la junta de Gobierno local ha dado luz verde al plan de seguridad y salud de las obras.

El objetivo de los populares es que los trabajos «comiencen en estos primeros meses del año» para que el vial esté operativo antes de que finalice el presente año, integrando definitivamente el barrio de Cortes en la trama urbana peatonal de la ciudad

Esta intervención es una demanda histórica de los vecinos de Cortes, supondrá una inversión estratégica de 803.000 euros, que supone una baja del 11,88 por ciento sobre el precio base de licitación. El proyecto cuenta con el respaldo de la Junta de Castilla y León, que financia el grueso de la actuación, aportando unos 600.000 euros a través de los Planes de Cooperación Local, mientras que el Consistorio burgalés asume el resto del montante.

La obra, que tendrá un plazo de ejecución de siete meses, transformará la movilidad en este punto de la periferia. Y es que, actualmente, la conexión peatonal entre Las Veguillas y el núcleo del barrio de Cortes es precaria y carece de las condiciones de seguridad necesarias.

La actuación contempla la creación de un itinerario accesible, pavimentación, nueva iluminación y señalización que garantizará realizar el trayecto de forma segura.

.