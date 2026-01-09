El PSOE califica la programación navideña de Burgos de «escasa, mal repartida y sin grandes espectáculos familiares»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Escasa, mal repartida y sin grandes espectáculos familiares». Así ha calificado la concejal socialista, Blanca Carpintero, la programación navideña en Burgos. La edil aseveró que es «el resultado de la improvisación, la falta de equidad entre barrios y el abandono de tradiciones que funcionaban».

Carpintero se mostró especialmente crítica con el alumbrado navideño, calificándolo de «escaso y mal repartido». La edil lamentó que la iluminación se haya concentrado exclusivamente en las calles del centro de la capital burgalesa, «dejando a los barrios periféricos en el olvido».

«Todos los burgaleses pagan sus impuestos y el brillo de la Navidad debe llegar a cada rincón. Es un compromiso que el Ayuntamiento debe adquirir y por eso hemos animado al concejal de Festejos, César Barriada, a que el próximo año apueste por elementos atractivos en otros puntos de la ciudad para que Burgos brille en su conjunto», aseveró.

Asimismo, instó a la presidenta de la Gerencia, Andrea Ballesteros, a «crear un contrato de licitación dentro de la Gerencia para contar con tres o cuatro elementos de grandes dimensiones que se repartan por la ciudad como en años anteriores y a mayores de la iluminación habitual que gestiona el área de Ingeniería Industria». Lo hizo al tiempo que criticó la instalación de «monigotes agarrados de cualquier manera a las farolas con enchufes por el suelo y puestos a última hora».

La concejal también se mostró crítica con la falta de espectáculos de gran formato en espacios emblemáticos. «En Navidades anteriores y con los socialistas en el Gobierno contamos con espectáculos en el Pasaje Ignacio del Río, el Parque del Doctor Vara o los márgenes del Arlanzón», recordó y lamentó su ausencia en la programación de este año, donde «solo se podían encontrar talleres infantiles, pero nada para el público familiar amplio».

Respecto a las estructuras de la Plaza del Rey San Fernando y los domos de la Plaza Mayor, la socialista aseguró que «su ausencia responde a la mala gestión y la falta de planificación» y aseveró que «supondrán un coste para el Ayuntamiento».

En concreto, «45.000 euros para la empresa de los domos que llegó a trasladarse a la ciudad con material para un montaje que finalmente no se produjo y 70.000 euros para la empresaria que adelantó la cuantía del espectáculo de las piedras» y que finalmente «tampoco se instalaron».

Cambios injustificados

El PSOE también ha denunciado el «destierro» de la pista de hielo por «la falta de cohesión con el espacio de ocio infantil en el Paseo Sierra de Atapuerca». Además, Carpintero se mostró especialmente crítica con el cambio de recorrido de la San Silvestre, que en esta edición ha terminado en el centro. «Han dejado a Gamonal sin una carrera que el barrio sentía como propia. Si algo funciona, no es necesario cambiarlo por el simple hecho de centralizarlo todo», lamentó.

En cuanto a la cabalgata de Reyes, aunque reconoció que «la duración fue adecuada teniendo en cuenta la climatología y el público al que va dirigida», la calificó de «fría» y apuntó que un evento como este «debe ser más cálido y con un hilo conductor».

Así, los socialistas apuestan por «incorporar animadores o speakers no solo al inicio, sino durante el recorrido para evitar baches de animación» y «mejorar el acto de clausura tras el discurso de los reyes con una animación musical y festiva».

Carpintero también criticó que en cabalgata no desfilara la carroza de la Peña Zurbarán, tercer premio del desfile de San Pedro y San Pablo, porque «la temática egipcia no se consideraba adecuada ni acorde a la estética navideña», pero «luego desfilara un flamenco colgado de una grúa amarilla».