El amor y la mitología se hacen protagonistas de Escena Abierta este fin de semana en Burgos
Historia de amor, de Agrupación Sr. Serrano, y el estreno absoluto de Entre el corazón y la pluma, de La Carbonería de Lola, son las propuestas para el Fórum Evolución y el Centro de Arte de Caja de Burgos, respectivamente
Tras la jornada de inauguración del festival Escena Abierta prevista esta tarde con la puesta en escena de Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos, a cargo de la compañía Pecado de Hybris, este fin de semana la programación continúa. Las propuestas invitan al espectador a abrirse a nuevas miradas con dos ofertas que dialogan con el amor y sus representaciones históricas, desde el terreno más mitológico y de la Antigüedad hasta lo más contemporáneo, con lenguajes y sensibilidades muy distintas.
Por un lado, Agrupación Sr. Serrano presentará Historia de Amor, que podrá verse mañana sábado 10 de enero, a las 21:00 horas, y el domingo 11 de enero, a las 19:30 horas, en el Fórum Evolución de Burgos.
La obra articula una dramaturgia doble que explora las perspectivas históricas vinculadas al mito de El Dorado y las entrelaza con una reflexión sobre el amor en el presente, a partir de la experiencia de la intérprete y performer Anna Pérez Moya. El montaje lanza una batería de preguntas: "¿Cómo nace el amor? ¿Cuándo surge? ¿Por qué su búsqueda es una constante en nuestras vidas?", para abordar la que se reconoce como "imposible tarea de comprender por qué amamos y por qué amamos como amamos".
Elogio al amor en tiempos de "sociopatía generalizada"
Laura Briones
Por otro lado, también este sábado tendrá lugar el estreno absoluto de Entre el corazón y la pluma, de la compañía La Carbonería de Lola, en el Centro de Arte Caja de Burgos (CAB). Habrá varias funciones: el sábado 10 de enero a las 11.30, 13.00, 18.00 y 19.30; y el domingo 11 de enero a las 11.30 y 13.00.
"Puse el corazón en ti, para que recordaras lo que habías olvidado" sirve de lema para un trabajo que propone un tono onírico y político y que enfrenta al público con el peso de su propio corazón. Inspirado en el Libro de los Muertos del Antiguo Egipto y en el viaje del alma (Ba), a través del Más Allá (Duat), se podrá viajar al inframundo de la mitología del antiguo Egipto.
Entre el corazón y la pluma es una propuesta inmersiva y sensorial para pequeños grupos de espectadores, que entrelaza teatro experiencial y realidad virtual.
A través de estímulos sensoriales y del uso de visores VR, los participantes emprenden un recorrido íntimo y colectivo, enfrentándose a preguntas sobre el juicio, la conciencia y la responsabilidad. El mito antiguo se convierte en una lente para reflexionar y, en el centro de esta experiencia, aparecen preguntas esenciales: ¿Cuánto pesa nuestro silencio?, ¿Es neutral quedarse mirando? Y nosotros, en nuestros países 'libres', ¿Qué postura adoptamos?
El Festival Escena Abierta está organizado por la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social de la Universidad de Burgos, desde su Aula de Teatro, y la Fundación Caja de Burgos.