De la Rosa cree que Ayala «debe dimitir» tras perder su segunda cuestión de confianza

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León (PSOECyL), Daniel de la Rosa, valoró de la cuestión de confianza que perdió la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, la segunda en lo que va de mandato y la segunda ligada a la aprobación de los presupuestos. El exalcalde de Burgos no quiso entrar a valorar las declaraciones del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en las que ve «una prueba palmaria» de una pinza del PSOE-Vox en el rechazo a la cuestión de confianza de Ayala, que «se necesitan». De la Rosa recordó cuando los dirigentes nacionales salieron a decir tras salir elegido como alcalde que al día siguiente le iban a plantear una moción de censura. «Entonces no era el Bendodo era el de los huesos de aceituna», en alusión a Teodoro García Egea, exsecretario general del PP.

El secretario de Organización del PSOE fue tajante cuando dijo que «jamás los socialistas llegaremos a un acuerdo de gobernabilidad con Vox», ante la pregunta de si desde la dirección autonómica del PSOE se ha planteado la posibilidad de una moción de censura a Ayala de la mano del partido de Santiago Abascal. Algo que, añadió, «no haremos en Burgos ni en ningún otro lado». Sobre la pinza, indicó que «no es que hayan estado hablando PSOE y Vox», en este caso «no hay ningún tipo de complicidad en nada, pero a veces se coinciden en las votaciones, eso es inevitable».

El exalcalde cargó contra Ayala, a la que pidió que «por vergüenza y por dignidad debería dimitir» después de que «por segunda vez consecutiva se le retire la confianza por parte del Pleno del Ayuntamiento». Y recordó que la alcaldesa «no está al nivel de la responsabilidad que tiene esta ciudad». De la Rosa remarcó que «creo que no habrá un solo Ayuntamiento de capital de provincia en este país en el cuál el alcalde o la alcaldesa haya perdido la confianza en pleno dos veces en el mismo mandato».

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León hizo esta valoración durante la presentación de la hoja de ruta de los socialistas para la precampaña, en la que indicó que los tres grandes objetivos serán, en primer lugar, centrar la campaña en Castilla y León, que no se desvío el foco a Pedro Sánchez, «no vaya a ser que alguno se piense que es un plebiscito contra Sánchez». En segundo lugar, el PSOE pedirá centrar el voto progresista en su candidatura, y el tercer pilar será atraer a los «desencantados» del PP y «combatir» el relato de la derecha y la ultraderecha.

De la Rosa estuvo acompañado por el secretario de Organización del PSOE de Burgos, Álvaro Morales, quien señaló que «después de 38 años» de gobierno del PP, «creo que ya merece la oportunidad del Partido Socialista» para hacer realidad «reivindicaciones históricas» en Burgos como la reversión del HUBU.