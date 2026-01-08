Ayala pierde por segunda vez la confianza del Pleno: "Pongo por delante los intereses de la ciudad"

Un momento del Pleno municipal en el que Cristina Ayala presentó la segunda cuestión de confianza vinculada al presupuesto de 2026.SANTI OTERO

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos volvió a escenificar este jueves la soledad política de la alcaldesa, Cristina Ayala, solo respaldada por sus compañeros del Partido Popular. Como ya se preveía, perdió por segunda vez la cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto municipal para 2026.

Fue un debate áspero, cargado de reproches personales y acusaciones cruzadas, en el que Josué Temiño, PSOE, y Fernando Martínez-Acitores, Vox, coincidieron en negar su apoyo a una regidora a la que ambos tacharon de “no fiable” y carente de voluntad real de negociación.

16 de los 27 concejales que componen el Pleno municipal del Ayuntamiento de Burgos dijeron esta mañana "no" a otorgar la confianza a la alcaldesa, como ya habían dicho no al presupuesto el pasado 29 de diciembre. Los 16 lo dijeron alto y claro, puesto que fue una votación nominal en la que el secretario fue leyendo uno a uno los nombres de los presentes.

Se abre ahora un paréntesis de 30 días en los que la oposición podría presentar un candidato alternativo en una moción de censura, algo altamente improbable porque representaría un acuerdo entre el PSOE y Vox.

Por tanto, Ayala espera con este "trámite" tener las cuentas aprobadas definitivamente hacia finales de febrero, cuando se pueda producir un nuevo Pleno en el que se resuelvan las alegaciones, tras el periodo correspondiente de información pública.

Josúe Temiño y Fernando Martínez-Acitores, de PSOE y Vox, respectivamente, coincidieron en calificar el hecho de que Ayala pierda la confianza del Pleno como un "fracaso" personal achacable solo a su persona.

El portavoz socialista, que protagonizó una de las intervenciones más duras del Pleno, acusó a Ayala de utilizar la cuestión de confianza para "echar la culpa a la oposición" y de recurrir a un préstamo de 25 millones de euros para "pagar sus caprichos" y "endeudar a toda la ciudad". Temiño centró buena parte de su discurso en denunciar supuestas "mentiras" en la comunicación municipal sobre el nivel inversor del Ayuntamiento, cuestionando cifras anunciadas por el equipo de Gobierno y negando que el actual mandato haya supuesto un salto respecto a etapas anteriores.

Desde Vox, Fernando Martínez-Acitores justificó el rechazo de su grupo al presupuesto al considerar que no responde a su modelo de ciudad ni a sus prioridades fiscales y de gasto. Denunció haber sido "ninguneados" durante la negociación y criticó que el Gobierno municipal recurriera a la cuestión de confianza tras no lograr acuerdos. Insistió en que faltan explicaciones para justificar la petición de un crédito de 25 millones, reclamó rebajas fiscales y una reorientación de partidas presupuestarias tras volver a rechazar el túnel de la calle Santander, el ambigú de la Isla y el museo cidiano para el Arco de Santa María.