Ballesteros: «Esperamos que no haya problema para el reparto de los titos a pesar de que los plazos son escasos»

En una semana el barrio de Gamonal estará celebrando su tradicional fiesta en honor a San Antón con el correspondiente reparto de titos. Ese es el objetivo de la cofradía que toma el nombre del santo y que desde hace décadas se encarga de la cita. Sin embargo, la entidad recientemente ha mostrado su malestar por no haber cobrado aún parte de la subvención correspondiente al año 2025, poniendo en duda la celebración de esta edición por la falta de respuesta del Ayuntamiento de Burgos.

Preguntada por esta cuestión, la presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, afirmó que en la entidad municipal hay actualmente dos prioridades: «las celebraciones de San Antón y de San Lesmes».

Aseguró que la cofradía «ya ha trasladado al Ayuntamiento el desarrollo de la fiesta y las invitaciones». Sin embargo, reconoció que «como ya ha ocurrido en otros años, vamos con los plazos escasos para que se pueda desarrollar esta fiesta y esperamos que no haya problema en que así sea» y que «la entidad cobre la cuantía pendiente antes de su celebración».

PLAZA DE GERENTE

Por otra parte, y tras la dimisión del gerente de Cultura, Ignacio González, el pasado mes, será el jefe de sección de Cultura quien se encargue de desarrollar las labores correspondientes hasta que se cubra el puesto. Ballesteros señaló a este tenor que los plazos y el procedimiento para la cobertura de esta plaza dependen del área de Personal, aunque espera que sea «lo antes posible».

Aún con todo, la popular señaló que la gerencia centrará sus prioridades «en el pago de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, la actualización de los contratos y la licitación de nuevas actividades del área».

A propósito de la celebración de festejos como San Antón, Ballesteros señaló que «se va a trabajar en agilizar el pago de los convenios para que las asociaciones no se vean perjudicadas a la hora de planificar sus actividades» y «puedan hacerlo con tiempo». Precisamente, en este ámbito, la presidenta de la Gerencia adelantó que «en los próximos días se llevará a aprobación las bases relativas a las fiestas de Carnaval».

En otro orden de cosas, el consejo de la Gerencia sirvió para «adjudicar a través de contratos menores la compra de libros en librerías locales para las bibliotecas municipales».

Críticas del PSOE

La concejal socialista, Blanca Carpintero, criticó la «falta de interés de Ballesteros por todo lo que corresponde a la Gerencia», de quien aseguró «tiene la mente puesta en los procesos electorales autonómicos». Así, lamentó que ni la propia Ballesteros ni el concejal de Festejos, César Barriada, «desconocen el proceso de cobertura del puesto de gerente del servicio», al tiempo que recordó a los populares que «también está vacante desde hace meses el puesto de director de bibliotecas municipales».