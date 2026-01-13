El reparto de titos protagoniza uno de los cupones de la ONCE

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El reparto de los titos es mucho más que un acto gastronómico. Es un homenaje a un pasado de espíritu solidario. Una tradición centenaria y una esencia solidaria que este año queda inmortalizada en uno de los cupones de la ONCE.

Una imagen del reparto de los titos es el motivo central que ilustra el boleto, «convirtiéndose en un escaparate único para la ciudad», tal y como señaló Ismael Pérez, delegado de la ONCE en Castilla y León.

Y es que el cupón es capaz de condensar en un «pequeño papelito un impacto visual enorme» y se convierte en «la mayor campaña publicitaria de España» gracias a los 5 millones de ejemplares que conforman el cupón diario de la entidad

«Es un reconocimiento al mantenimiento de las raíces, llevando el nombre de Burgos a cada rincón del territorio nacional», añadió Pérez, quien recordó que el cupón de la ONCE al igual que las fiestas tradicionales «trae alegría e ilusión a partes iguales». El cupón sale a la venta el jueves 15 de enero.

Por su parte, al alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, puso en valor el trabajo de la Cofradía de San Antón, que cada año es la artífice de que se mantenga esta tradición. «El cocinado comienza a las cinco de la mañana, un esfuerzo inmenso por parte de la cofradía después permite repartir más de 20.000 raciones», señaló.

Pero el reparto de titos es la guinda a un día que arranca con la misa solemne y la bendición de las mascotas y que se cierra con la entrega del ‘Tito de Oro’, un reconocimiento a quienes mantienen viva la llama de la identidad burgalesa. «Esta leguminosa, que antaño servía de sustento tanto para personas como para animales», hoy sigue movilizando a todo un barrio y a parte de la ciudad.

CARNAVALES

En otro orden de cosas y preguntada por el anuncio de la Asociación Carnavales Burgos Centro de no continuar organizando los carnavales en las condiciones en las que se venían , la alcaldesa dejó claro que «es el Ayuntamiento de Burgos el que cada año se encarga de la organización de estos festejos».

De hecho, avanzó que, esta misma semana, «se aprobará en la Gerencia de Cultura la programación de la cita bajo el lema ‘Mitos y Leyendas’». Matizó que la entidad de la que se habla es «de carácter privado y otros años ha organizado eventos de pago complementarios y de pago a la programación municipal».

Actividades que «este año no desarrollará», apuntó la alcaldesa, al tiempo que aseguró que la relación con la asociación es buena. «Nos han hecho saber que están dispuestos a seguir colaborando en otras citas», afirmó.