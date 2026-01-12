Vox alerta de la falta de planificación y del vaciamiento de la Gerencia de Cultura en favor de ProBurgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos cargó este lunes con dureza contra la gestión de la Gerencia Municipal de Cultura, ya que, desde el punto de vista de los concejales de esta formación, "nunca ha estado tan mal como ahora". Así lo afirmó la concejala Marta Alegría, expresidenta de la Gerencia, quien enumeró una larga lista de deficiencias que, según Vox, evidencian una "grave falta de planificación", problemas de personal y un progresivo vaciamiento de competencias en favor de la sociedad municipal ProBurgos.

Alegría aseguró que tienen la sensación de que el área de Cultura se "está dirigiendo desde fuera", como se está comprobando con la comisión de investigación que comenzó con las gastronetas y se amplió a los contratos de San Pedro. La actual concejal de Cultura, Andrea Ballesteros, está ausente y el concejal de Festejos "no responde" a las preguntas que se hacen en los consejos, por ejemplo, sobre la situación de los Carnavales, que se celebran a mediados de febrero.

La concejala, que estuvo acompañada por el portavoz municipal de Vox, Fernando Martínez-Acitores, expresó su preocupación por la falta de planificación en relación con eventos que se repiten anualmente en las mismas fechas como Navidad, Carnaval y San Pedro. "Recientemente hemos visto lo que pasó como los domos de la plaza Mayor y el espectáculo previsto para la plaza del Rey San Fernando", aseguró, a la vez que reconoció el serio peligro que corre la organización del Carnaval, de los Titos y de la fiesta de la cecina en el barrio de San Pedro de la Fuente (si bien esta última compete al área de Participación Ciudadana).

Acusó al equipo de Gobierno de "destrozar" las relaciones con el tejido asociativo de la ciudad, que por las trabas administrativas y los retrasos en los pagos, están desistiendo de organizar los eventos antes relatados. "La Asociación de Carnavales Burgos Centro, que lleva 36 años organizando el entierro de la sardina, desiste porque afrontar la fiesta supone unos riesgos económicos desproporcionados", indicó Alegría, que añadió que situaciones parecidas se han visto en la fiesta de la cecina y con los titos a cuyos organizadores no se les ha pagado la subvención de 2025.

Otras cuestiones que enumeró que están funcionando mal son los impagos a artistas locales que actuaron en los conciertos de los Cuatro Reyes en las fiestas de 2024, el contrato de la Escuela Municipal de Música, que tiene pendiente de pago las facturas de octubre y noviembre y los clubes de lectura. A esto se suman dos dimisiones recientes, la del gerente de cultura y la del director de bibliotecas. "No nos han dado ninguna explicación y no nos han dicho cómo se pretende solucionar", lamentó, para indicar que la gerencia "está totalmente descabezada". En estas circunstancias, tanto Alegría como Martínez-Acitores se atreven a pedir la dimisión de la presidenta de esta área, la concejala popular, Andrea Ballesteros, a quien ven con la mirada puesta en las próximas elecciones regionales, ya que apenas acierta a decir que los "problemas le vienen heredados".

El portavoz de Vox añadió que "da la sensación de que desde Alcaldía directamente lo que se quiere es quitar protagonismo, quitar importancia a Cultura", porque están conociendo injerencias constantes y un vaciamiento de competencias. A este respecto, la última fue el anuncio de la alcaldesa, Cristina Ayala, de encargar la organización del espectáculo navideño de la plaza del Rey San Fernando, a ProBurgos.

Desde Vox consideran que ambos órganos, la gerencia y la sociedad municipal, son compatibles y en cuanto a las demandas que tienen concretan que se informe a los consejeros, que se cuide el tejido asociativo y a los artistas locales y que se lleven a cabo los servicios con su contrato correspondiente.

Martínez-Acitores aseguró que cualquier movimiento en favor de dar más competencias a ProBurgos tendrá que "ser bien explicado" porque tampoco se entiende que todo lo relacionado con la Capital Europea de la Cultura 2031 se lidere desde una sociedad instrumental accesoria, en lugar que sea la Concejalía de Cultura la que se responsabilice. Así, se pregunta: "¿Por qué ha cogido tanto protagonismo ProBurgos?, tenemos que preguntarlo muy claramente a Alcaldía, pero tiene mucho que ver con las cuestiones que están saliendo de la comisión de investigación".