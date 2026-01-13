Nueva tractorada contra Mercosur en Burgos: «Estamos con la soga al cuello»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

De nada sirve hacer la guerra por separado. Lo han vuelto a comprobar las organizaciones profesionales agrarias (Opas) y la Asociación de Agricultores y Ganaderos Unidos de Burgos (AGU), cuya oposición al acuerdo recién suscrito entre la Unión Europea y Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Brasil, Paraguay y Uruguay) es público y notorio desde hace tiempo. De ahí la decisión, previamente consensuada, de sacar de nuevo sus tractores a la calle este viernes, 16 de enero, con la esperanza de que el pacto no sea ratificado en los próximos días por el Parlamento Europeo.

«No es necesario que nos traigan nada de ningún país», sentenciaba este martes el presidente de Asaja Burgos, Esteban Martínez, al denunciar la futura entrada de productos que «no cumplen de ninguna manera» con las normativas de bienestar animal o uso de hormonas que se imponen en Europa. Dicho esto, rechazó cualquier propuesta de «reciprocidad» exigiendo la retirada de un acuerdo en el que el campo vuelve a ser «moneda de cambio a cambio de nada».

Convencida de que Mercosur podría acarrear la «desaparición del sector», la presidenta provincial de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Susana Pardo, remarcó que los «intereses de grandes lobbies» se sitúan por encima del bienestar ciudadano. De esta forma, quiso dejar claro que se trata de «un problema que nos repercute absolutamente a todos».

«Nuestros políticos no están a la altura de las circunstancias», lamentaría a continuación el secretario general de UPA en Burgos, Gabriel Delgado. Y aunque no le cabe duda de que «el sector agrario está vivo» y dispuesto a luchar, es consciente de que «están desapareciendo explotaciones cada día y nadie pone remedio». Ante tales circunstancias, no dudó en enfatizar que «estamos hartos, con la soga al cuello, y no podemos seguir así».

«La unión hace la fuerza», enfatizaba Rosa Arce, en representación de AGU, mientras manifestaba de que «Europa nos quiere destruir». En la misma línea, el también independiente Jesús Pérez advirtió que, dadas las circunstancias, «la única manera que tenemos de protestar es hacer tractoradas».

La protesta, también secundada por COAG y concebida como un «llamamiento» a la ciudadanía para que respalde al sector primario, partirá a las 10 de la mañana desde el entorno de Obramat, en la calle Alfoz de Bricia, en dirección a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. A continuación, la comitiva proseguirá su camino -tanto a pie como en tractor- hasta la Subdelegación del Gobierno. Después de esta segunda parada, la manifestación culminará en El Plantío.

Un día antes, la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) hará lo propio en Valladolid. Aparte de AGU, el resto de Opas burgalesas también apoyan una movilización que, al igual que el resto, pretende evitar «lo que se nos viene encima».