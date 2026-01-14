El PSOE plantea un bono taxi para jóvenes de Burgos para usar en las madrugadas de viernes y sábados

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista defenderá en el Pleno ordinario de este viernes, 16 de enero, la propuesta para que el Servicio de Movilidad cree un bono taxi para jóvenes, de entre 18 y 29 años, para que puedan regresar a casa con seguridad después de una noche de ocio y con un coste reducido.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Josué Temiño, considera viable que se destine una partida económica de 100.000 euros para propiciar una línea de subvenciones específicas para la juventud burgalesa, en la que se tendrían en cuenta los niveles de renta de las familias. Y propone que se tenga en cuenta a la hora de que sea sencillo implementar el procedimiento los bonos taxi que tiene la ciudad para personas con problemas de movilidad.

El concejal ponía como ejemplo que para pagar una 'carrera' de 7 euros, un joven podría pagar con dos bonos de 3 euros, concedidos como subvención, y aportar para completar el pago apenas un euro más de su bolsillo.

Esta alternativa sería de interés, a juicio de los socialistas, para jóvenes que residan en los barrios periféricos, así como para aquellas zonas de la ciudad a las que no llega el servicio de autobús 'búho' que, por otro lado, acaba a las 3 de la madrugada. De esta manera, en las madrugadas de los viernes y sábados los jóvenes ganarían en seguridad para regresar a sus casas y se evitaría también el uso del vehículo particular, si cuentan con un bono taxi para utilizar en horario de 23.00 horas a 7.00 horas.