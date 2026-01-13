Garabito se felicita de que el proyecto de Alfonso VIII "vuelva a la vida"

La calle Alfonso VIII, que será renovada en varias fases por el Ayuntamiento, es de las pocas que mantienen el canto rodado como pavimento.

Natalia Escribano

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Burgos, en palabras del concejal Daniel Garabito, se felicita de que el equipo de Gobierno esté desenterrando el proyecto de reurbanización de la calle Alfonso VIII, una de las puestas del PSOE en el pasado mandato, que llegó a culminar un concurso de ideas.

Criticó que el gobierno municipal había descartado por falta de consenso vecinal, pero ahora vuelve a ponerse sobre la mesa. El socialista celebra la rectificación del PP de Cristina Ayala, pero advirtió de que la inacción durante los últimos tres años obligará ahora a plantear una actuación provisional ante el grave deterioro del firme, con socavones que calificaron de "peligrosos".

Según explicó, el hecho de que reviva este proyecto es una buena noticia, pero no será inmediato el encargo de las obras, ya que el Ayuntamiento de Burgos cuenta con un anteproyecto sobre la base del trabajo de AU Arquitectos y AJO taller de Arquitectura. "Está parado en mayo de 2023", exponía gráficamente Garabito, porque no se definió el alcance concreto ni sus fases. Aun así, el PSOE defiende la necesidad de recuperar esta intervención y otras actuaciones estratégicas como Burgos Río o la ampliación de Castilfalé. Sobre el primero, recordó que el equipo de Gobierno también le ha sacado del cajón para encargar varias pasarelas y el arreglo de la avenida Arlanzón, al estudio ganador del concurso.

Estas cuestiones le sirvieron a Garabito para cargar contra la gestión urbanística del equipo de Gobierno del Partido Popular tras el primer Consejo de Urbanismo del año. A la vista del orden del día, aseguró que es un reflejo de una legislatura "agotada" y sin proyectos propios a quince meses de las próximas elecciones municipales, ya que gran parte de los asuntos tratados proceden de iniciativas impulsadas durante su etapa de gobierno o promovidas por agentes privados. Como el aparcamiento de Manuel Atolaguirre, el plan de la muralla, así como el disuasorio del Silo. El denominado plan de aparcamientos del actual gobierno "se ha reducido" a ejecutar proyectos diseñados por el PSOE.

Especial atención dedicó al bulevar de la calle Vitoria, que, según los socialistas, se perfila ahora como "el proyecto estrella" del equipo de Gobierno, también después de desecharlo de primeras, ante la imposibilidad de materializar otras grandes actuaciones antes del final del mandato.

Garabito argumentó que en el primer consejo de Urbanismo del año se esperaba ver más novedades en relación con los proyectos del PP como es Expo Burgos o el túnel de la calle Santander. "Y no hay nada de eso", señaló, insistiendo en que el balance urbanístico se limita a actuaciones heredadas.