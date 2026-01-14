PSOE y Vox acusan al PP de «parálisis» ante un Pleno de proposiciones, ruegos y preguntas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Proposiciones, ruegos y preguntas y ya. Este será el contenido del Pleno municipal de este viernes, el ordinario de enero, que tanto PSOE como Vox han criticado por falto de contenido, sin asuntos propios de la acción política del equipo de Gobierno, en manos del PP.

El único planteamiento a cargo del PP será una proposición en la que reclama al PSOE de Pedro Sánchez que le ceda gratuitamente el edificio del antiguo centro de especialidades médicas de la avenida del Cid, para destinarlo a viviendas de alquiler social para jóvenes.

Cada sesión ordinaria viene a costar al erario público por encima de los 7.000 euros, que es el coste de multiplicar la dieta de 375 euros, que perciben los 20 concejales que no están liberados. Pero más que el coste, desde Vox, por ejemplo, afirmaron que da «sensación de parálisis». Fernando Martínez-Acitores ahondaba argumentando que deja en feo a un equipo de Gobierno que «no presenta nada en un mes».

El grupo municipal socialista promoverá en el debate plenario de este viernes dos proposiciones más, que se unirán a la presentada este martes para ampliar el aparcamiento de la estación de tren. En este caso, buscarán el apoyo para la creación de un bono taxi para jóvenes de 18 a 29 años de edad, para su uso en las madrugadas de viernes y sábado, y reclamarán la incorporación de una instrucción para lograr una contratación pública responsable en el Ayuntamiento.

Por su parte Vox, también en la oposición, en lugar de llevar mociones lo que hará, ya que apenas tiene posibilidad de presentar una más hasta mayo al haber casi agotado su cupo, aprovechará el turno de ruegos y preguntas para cuestionar por varias propuestas realizadas por ellos y aprobadas de las que no tienen noticia. Es el caso de las islas de aparcamiento en rotación en Gamonal, ahora más de actualidad, cuando el PP ha sacado del cajón de los proyectos olvidados la actuación para la calle Vitoria que propuso en tiempos el PSOE y que sacrifica plazas de aparcamiento.

Los únicos asuntos en el orden del día son la aprobación del acta de la sesión anterior y en la parte resolutiva las propuestas de los grupos. «El Ayuntamiento está parado y a año y pico de las elecciones el PP está buscando en los cajones proyectos que impulsó el PSOE», dijo Josué Temiño, en referencia a la urbanización de la calle Vitoria y a Alfonso VIII, dos iniciativas que vienen del pasado mandato y que han estado ‘guardadas’ durante más de dos años.

El portavoz de Vox aseguraba «no recordar en siete años que lleva de concejal un Pleno ordinario con este orden del día tan escaso».

Cada mes se celebran los plenos el tercer viernes de cada mes, según la organización que se ha establecido este mandato, y, efectivamente, al llegar este tercer viernes ya está convocado. «La explicación que nos da el equipo de Gobierno del Partido Popular es que ha habido vacaciones en Navidad, pero esto sucede todos los meses de enero», ironizaba el concejal Ignacio Peña, que profundizaba en esta crítica al equipo de Gobierno.

Proposiciones

Por lo que respecta a las proposiciones. El portavoz municipal del PSOE considera viable que se destine una partida económica de 100.000 euros para propiciar una línea de subvenciones específicas para la juventud burgalesa, en la que se tendrían en cuenta los niveles de renta de las familias. Y propone que se tenga en cuenta a la hora de que sea sencillo implementar el procedimiento los bonos taxi que tiene la ciudad para personas con problemas de movilidad.

Temiño espera que salga adelante esta idea que se deberá desarrollar desde el Servicio de Movilidad que está pensada para llegar más allá que el servicio de autobús municipal búho que opera en dos líneas de 23.00 a 3.00 horas y no llega a todos los barrios y menos a los periféricos.

Por su parte, la viceportavoz socialista Sonia Rodríguez presentó la tercera de las proposiciones de los socialistas, en este caso, para favorecer una contratación pública responsable, que promueva las cláusulas sociales a la hora de definir las adjudicaciones. La edil lamenta que el Ayuntamiento de Burgos carece de una herramienta que facilite una contratación eficiente, segura y responsable en lo social y medioambiental. Recordó, durante la presentación de la proposición, que del presupuesto municipal que ronda los 269 millones, 162 se emplean para contratos externos de todo tipo y piensa que en todos se pueden incluir cláusulas sociales.

En concreto, explica que es necesario dotarse de una instrucción general en la que se incluyan criterios de tipo social, de mejora del empleo, medioambiental, de fomento de la igualdad de género o de accesibilidad universal, entre otras opciones.