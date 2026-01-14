Manso se reunirá con la Junta para la intervención urgente en Alfonso VIII

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, ha reconocido el interés del equipo de Gobierno por desarrollar, ahora sí, la mejora de la calle Alfonso VIII en el barrio de Huelgas, como confirmaba este martes el concejal socialista, Daniel Garabito, que impulsó el concurso de ideas para su arreglo en el pasado mandato.

El popular aseguró que cuando llegaron al Gobierno no consideraron «preferente» este proyecto porque tenía ciertos problemas en su desarrollo, ya que el diseño propuesto eliminaba plazas de aparcamiento, cuestión que preocupaba a una buena parte de los vecinos.

El deterioro en la calle va a obligar a una actuación provisional más urgente que el proyecto que ganaron los estudios de arquitectura AU y Ajo Taller. De esta manera, concretó que en febrero se reunirá con responsables de Patrimonio de la Junta de Castilla y León para fijar el alcance de los arreglos de los socavones y más tarde lo hará con Patrimonio Nacional, propietaria del Monasterio de Las Huelgas.

Por lo que respecta, a la intervención más duradera aseguró que «desenmarañar» el proyecto podría llevar dos años y medio, ya que no se llegó a hacer el encargo a los ganadores para que redactasen el proyecto. Una cuestión que Daniel Garabito ya reconocía este martes al afirmar que el proyecto de Alfonso VIII se quedó parado con fecha de mayo-junio de 2023, cuando cambió el equipo de Gobierno. Desde entonces, se llevaba afirmando por el PP que no se iba a llevar adelante aquella propuesta.