«Lo importante de la baliza no es la visibilidad física, es la virtual»

Consciente del «ruido mediático» que se ha generado en los últimos meses a costa de la baliza V16, el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Burgos, Raúl Galán, reconoce que se han vertido «críticas más o menos acertadas y otras totalmente desacertadas». En cualquier caso, defiende la implantación de un sistema cuya obligatoriedad, a partir del 1 de enero de 2026, se aprobó por decreto en 2021.

«A lo mejor no hemos sabido darle publicidad suficiente, pero no es una ocurrencia de hace dos meses», subraya Galán mientras precisa que la plataforma 3.0 de la DGT para la localización vía navegador de los vehículos averiados empezó a diseñarse en 2017.

Lo fundamental, más allá de fechas y consideraciones varias, es que la baliza se consolide en la red viaria. Con una media de 3.000 activaciones diarias en España, el jefe provincial de la DGT confía en que se instaure la «normalidad». Solo así, remarca, se frenará el «riesgo añadido» que conllevaba el uso de triángulos, con «alrededor de 20 o 25 personas» perdiendo la vida cada año mientras se disponían a colocarlos.

A modo de conclusión, Galán incide en que «lo importante de la baliza no es la visibilidad física, es la visibilidad virtual». Partiendo de esta base, explica que el envió de información a la plataforma 3.0 no solo permitirá «detectar vía navegador una incidencia» y «tomar medidas de seguridad». En paralelo, también se podrá alertar a los conductores mediante la activación de mensajes en paneles lumínicos para que «todos los vehículos que se acerquen sean conscientes de que hay un obstáculo».