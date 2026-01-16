Acuerdo PP-Vox para solicitar la cesión del centro de especialidades de Burgos para vivienda joven

Pleno municipal ordinario del mes de enero, en el que los concejales de PP y Vox votan en el mismo sentido a una proposición.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal del Partido Popular, con 11 concejales, consiguió sumar los cuatro votos de Vox para instar a la Tesorería de la Seguridad Social a que ceda gratuitamente a la ciudad el antiguo centro de especialidades médicas de la avenida del Cid para convertir el bloque en viviendas de alquiler tasado para los jóvenes de Burgos. Este fue el resultado del debate desarrollado, a instancias de los populares, en el Pleno ordinario de enero.

Desde el PSOE se rechazó la iniciativa, ya que como explicó el portavoz, Josué Temiño, su formación tiene otra hoja de ruta para el edificio que es convertirlo en un centro de día para mayores. Además, expresó que el Ayuntamiento de Burgos tiene inmuebles y solares por toda la ciudad que destinar a este propósito y que, desde el PSOE, estarían dispuestos a apoyar, en cuanto que el problema del acceso a la vivienda es "muy serio".

El vicealcalde, Juan Manuel Manso, enmarcó la proposición del PP en la crisis de acceso a la vivienda que afecta especialmente a los jóvenes, aportando datos sobre la edad media de emancipación en España —por encima de los 30 años— y sobre el precio del alquiler en Burgos, que ronda los 11 euros por metro cuadrado. Según sus cálculos, la reconversión del edificio permitiría crear entre 40 y 60 viviendas con una inversión muy inferior a la que supondría construirlas desde cero.

Vox, por su parte, mostró menos resistencia al contenido de la propuesta, aunque también puso reparos a vincular la cesión del edificio con la solución estructural al problema de la vivienda. Su portavoz, Fernando Martínez-Acitores, insistió en la necesidad de una estrategia más amplia, centrada en la movilización del suelo municipal y en medidas fiscales, pero finalmente apoyó la iniciativa popular.

Desde el PSOE se cuestionó tanto la forma como el fondo de la iniciativa. Los socialistas acusaron al equipo de Gobierno de utilizar el problema de la vivienda con fines políticos y de buscar una confrontación directa con el Ejecutivo central. Recordaron que el propio Ministerio ya mostró en 2023 su disposición a ceder el edificio para otros usos sociosanitarios, como un centro de día para mayores, una opción que el PSOE sigue defendiendo como prioritaria para el distrito Centro-Norte.