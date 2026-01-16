El Pleno aprueba exigir a ADIF la ampliación del aparcamiento de la estación de tren de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos acaba de aprobar una proposición para abordar la saturación del aparcamiento de la estación de tren Rosa Manzano, una iniciativa que salió adelante tras un acuerdo entre los grupos municipales. La iniciativa que venía del grupo municipal socialista acabó modificándose en una exigencia directa a ADIF para ampliar la capacidad del estacionamiento.

La propuesta fue defendida por el concejal Daniel Garabito, quien alertó de que el actual número de plazas resulta insuficiente desde la llegada del AVE y puede llegar a desincentivar el uso del ferrocarril en determinadas franjas horarias. «Si queremos que los ciudadanos utilicen el tren, hay que facilitar el acceso a la estación», sostuvo.

El texto original del PSOE planteaba una actuación en varias fases. En primer lugar, habilitar una zona de estacionamiento rápido —de hasta 30 minutos— en una isla de aparcamiento reservada a ADIF para facilitar la carga y descarga de viajeros. En segundo término, proponía urbanizar un vial colindante que permitiría ampliar el aparcamiento en unas 70 plazas más, incrementando la dotación actual en torno a un 40%. Como alternativa a largo plazo, el PSOE sugería estudiar la posibilidad de recurrir a suelo del sector S-27, pendiente de desarrollo, si las medidas iniciales resultaran insuficientes.

Durante el debate, Vox coincidió en la existencia del problema, aunque defendió que la responsabilidad corresponde al gestor ferroviario al tratarse de una infraestructura estatal. El grupo planteó como opción prioritaria requerir a ADIF que invierta directamente en la ampliación del aparcamiento, incluso mediante una solución en altura.

El Partido Popular, por su parte, rechazó que el Ayuntamiento asuma competencias que no le corresponden y centró sus críticas en el Gobierno central y en el Ministerio de Transportes. El vicealcalde, Juan Manuel Manso, insistió en que debe ser ADIF quien resuelva el déficit de plazas y advirtió contra repetir errores pasados en los que el Consistorio asumió costes de infraestructuras ajenas.

Finalmente, PP y Vox consensuaron una propuesta transaccional que modificó de forma sustancial el texto socialista. El acuerdo incluye la creación de plazas de carga y descarga en suelo de ADIF, la obligación de determinar la titularidad de los terrenos colindantes y, en caso de no ser municipales, requerir al gestor ferroviario que los urbanice y los destine a aparcamiento público. Además, se incorpora una exigencia expresa a ADIF para que amplíe de forma significativa la capacidad del estacionamiento actual, descartando la ocupación directa del sector S-27.

Garabito aceptó la transaccional pese a criticar el tono político del debate y defendió que lo importante es que el Pleno haya reconocido un problema real y haya dado un primer paso para mejorar el acceso a la estación de tren.