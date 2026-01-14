El PP busca apoyo del Pleno para pedir la cesión del Centro de Especialidades para viviendas jóvenes

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Partido Popular llevará al Pleno del Ayuntamiento de Burgos una proposición para reclamar al Gobierno de España la cesión gratuita del antiguo Centro de Especialidades, con el objetivo de transformarlo en vivienda colaborativa de alquiler limitado para jóvenes. Así lo anunció este jueves el vicealcalde y viceportavoz del PP, Juan Manuel Manso, quien defendió que el inmueble, vacío desde hace una década, podría albergar entre 40 y 60 viviendas protegidas tras una rehabilitación estimada entre cinco y seis millones de euros.

Con esta propuesta, el equipo de Gobierno mantiene la línea emprendida en el anterior Pleno ordinario de diciembre en la que planteó la cesión del solar del Yagüe, la Tesorería de la Seguridad Social es titular de ambos, para edificar vivienda protegida. En aquella ocasión, no logró la mayoría necesaria, ya que el grupo municipal socialista votó en contra y los concejales de Vox se abstuvieron.

Manso justificó la iniciativa en la grave situación del acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes. Según expuso, la edad media de emancipación en España se sitúa en 30,4 años, cuatro por encima de la media europea, y solo el 15,2% de los jóvenes entre 16 y 29 años vive de forma independiente. En el caso de Burgos, señaló que el precio medio de la vivienda alcanza los 1.924 euros el metro cuadrado, con incrementos superiores al 8% anual, mientras que el alquiler ronda los 11,06 euros por metro cuadrado, lo que sitúa el coste de un piso medio por encima de los 600 euros mensuales.

El vicealcalde cargó con dureza contra la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ejecutivo central por la gestión del edificio, que ha salido a subasta hasta en cuatro ocasiones sin éxito. A su juicio, el Gobierno ha actuado con una lógica "más propia de un especulador inmobiliario que de una administración pública", al insistir en la venta de un inmueble sin uso e incluso incrementar el precio tras varias licitaciones desiertas.

La proposición que el PP defenderá en el Pleno plantea paralizar de forma definitiva cualquier nueva subasta y reclamar la cesión inmediata y sin condiciones del edificio al Ayuntamiento. El Consistorio se comprometería a destinarlo exclusivamente a un programa de vivienda colaborativa en régimen de alquiler limitado para jóvenes menores de 35 años, cuyos ingresos no superen los umbrales fijados por ley.

Manso defendió que el proyecto encaja plenamente en el marco legal vigente, tanto estatal como autonómico, y subrayó que el uso residencial propuesto es compatible con la calificación urbanística de la parcela al tratarse de un uso social. Recordó además precedentes similares en la ciudad, como las viviendas colaborativas promovidas por Somacyl, y destacó la oportunidad estratégica del inmueble por su cercanía a la futura Facultad de Medicina.