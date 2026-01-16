Ni bono taxi joven ni contratación más responsable

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Los jóvenes de 18 a 29 años se quedan sin acceso a bono taxis para regresar a sus hogares de madrugada con más seguridad y tampoco se creará una instrucción para apoyar la contratación pública responsable en el Ayuntamiento de Burgos. Ni PP ni Vox apoyaron estas iniciativas del grupo municipal socialista, si bien si vivieron largos debates en ambas en la sesión plenaria de este enero.

Desde el PP se acusó al PSOE de buscar «el titular rápido y de comprar aplausos a corto plazo», en palabras del concejal de Movilidad, César Barriada, que, por contra, si ve con buenos ojos la gratuidad en el transporte público para mayores de 65 años sin tener en cuenta los criterios de renta. La socialista Virginia Escudero, le recriminó a Barriada que esta ciudad se olvida de los jóvenes y, en especial, de quienes residen en la periferia, allí donde no llega el autobús búho. El PSOE solicitaba una prueba piloto con una partida de 100.000 euros para destinar a los jóvenes que salen y también a los que trabajan en las madrugadas de los viernes y sábados.

Tampoco encontró el apoyo Sonia Rodríguez, viceportavoz socialista, que hecha en falta que la existencia en el Ayuntamiento de una herramienta que facilite la contratación «segura, eficiente y responsable en lo social y en lo medioambiental». El PP rechazó apostar en este momento por trabajar en «una instrucción general». Ángel Manzanedo señaló que se trabaja en el área de Contratación en ese sentido, pero en fases y la primera son los pliegos tipo.

La socialista hizo ver su «decepción» por la falta de apoyo en una propuesta que ya está introducida en decenas de ayuntamientos.