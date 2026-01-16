Pasos de baile entre Piet Mondrian y el naufragio de Matosinhos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La bailarina y coreógrafa vallisoletana Lola Eiffel imparte durante el día de hoy la II Masterclass del AMPA de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ‘Ana Laguna’, Burgos en la que durante esta semana ya han empezado a profundizar el alumnado. Para el grupo inicial de estudiantes el objetivo era buscar quién era la figura del pintor Piet Mondrian y conocer su historia hasta convertirse en un referente de la pintura abstracta. Para el grupo de alumnos más mayores, el reto es conocer a fondo el Naufragio de Matosinhos en 1947 en Portugal que diezmó la población de hombres en edad de trabajar por una negligencia de los armadores y las mujeres levantaron el pueblo con su esfuerzo y sororidad.

«Es un orgullo dar esta masterclass en un conservatorio increíble de donde salen grandes bailarines y lo que buscaremos es trabajar es el trabajo expresivo, la emoción en la danza para lo que tienen que conocer la historia que quieren contar», explica. Eiffel está especializada en la danza teatro además de contar con formación pedagógica en esta materia. Defiende que «la expresividad es muy importante para la danza, la emoción es tan relevante como la técnica». Durante el sábado, en dos clases por niveles, se encargarán de saber cómo «contar una historia desde la danza, cuando bailas es más fácil meterte en el papel si conoces la historia, de ahí ese trabajo previo».

La pedagogía de la danza es una de las múltiples facetas de esta artista que durante más de una década realizó trabajo pedagógico en torno a la danza en Francia. Primero en París y luego en Poo. «Allí la danza está integrada en las enseñanzas artísticas, hay un interés por difundir la cultura desde sus diferentes disciplinas desde la escuela, en España no se valora nada si no son estos centros especializados y con un esfuerzo y horario extra», señala.

Coincide con otros bailarines en que esta disciplina tendría que integrarse en el currículo educativo como se hace con las artes plásticas o la música. «En Francia había un trabajo mano a mano entre el profesor de arte, de teatro, de música y de danza, el ser humano tiene una sensibilidad que, si no se puede desarrollar, al final formamos robots porque el librepensamiento lo da el arte y sin arte... y luego nos preguntamos qué le pasa a nuestros jóvenes», defiende.

Entre los consejos que impartirá a los jóvenes de Burgos con quienes compartirá las aulas hay uno que «repito a toda escuela o academia a la que voy, solo les digo márchate de aquí, no te quedes en España no hay apoyo para el talento de casa, solo se te premia cuando te vas y vuelves aunque luego se les olvida», reflexiona.

Recuerda que en Europa hay muchos países que cuentan con compañía de teatro y de danza en muchos de sus teatros. «Aquí la programación de danza en los teatros a penas supone el 5%, es una disciplina que no se valora». Y solo es el principio. No hay salas para ensayar, se tienen que pagar sin saber aun si se va a contratar el espectáculo. Se contrata de las administraciones públicas, pero el abono es a largo plazo y toca adelantar. «Las trabas son muchas, no se apoya el talento local, Castilla y León es de las comunidades que menos apoya a sus artistas podría decir, pero mantenemos la ilusión, no nos rendimos, amamos lo que hacemos», reivindica.

Lola Eiffel está al frente de su propia compañía, una agrupación amateur y dirige el CDC Festiva.

Así, Eiffel forma parte del grupo de artistas que participa el domingo en la Gala Solidaria INTERLUDIO, prevista en la Sala Borja de Valladolid. «Es una enfermedad que lo que primero provoca es la pérdida del movimiento, clave en la danza y nos pareció bonito estar presentes». Ya presenta la 9ª edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea que, con mucho esfuerzo y el apoyo de Caja Rural, sigue sumando ediciones con unas interesantes masterclass para amateurs y profesionales el 31 de enero y el 9 de febrero. Ha realizado la coreografía de la nueva producción que Teloncillo Teatro ha estrenado en Valladolid. Llevará ‘Mujer helada’ a Granollers y volverá a representar ‘180836 Bernarda’. Una obra sobre la historia de su familia y la Guerra Civil que fue censurada en Belchite. «Es especial porque lo vamos a llevar a Benavente que es muy cerca de donde mi familia sufrió la represión...». Y busca bailarines para su próximo proyecto. «Yo no tiro la toalla, sigo teniendo la misma ilusión con la que empecé, me encanta lo que hago e ir a enseñar a Burgos es un placer». Su cabeza se centra en seguir creando historias a través de la expresión y el movimiento con la maleta lista para ir allí donde se haga un hueco a sus producciones.