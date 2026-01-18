Las niñas también cantan en la Catedral de Burgos (500 años después de la creación del coro infantil)
Sofía, Angelina y Lucía se estrenaron con los Puericantores en la capilla de Santa Tecla en la Catedral de Burgos. Cuentan con 44 voces en una agrupación juvenil de 24 y una infantil de 20 donde se integran en este curso, por primera vez, tres voces femeninas.
Como cada domingo que se canta en la misa de 12 de la Catedral de Burgos, los integrantes del coro infantil Puericantores, se unen en el salón del renovado complejo de Nuño Rasura. Entre maletas y turistas y los niños del coro llegaban tres compañeras que, aunque se han incorporado hace un año y en septiembre, no habían acudido a cantar a la seo Burgalesa. Las voces infantiles han elevado el espíritu del oficio principal en la Catedral de Burgos desde el siglo XV, salvo algunas décadas en las que el coro ha estado inactivo. Nunca habían contado con niñas en 500 años de historia de los Puericantores.
Ellas asumían un momento histórico con naturalidad. Sofía Barrasa (11 años), Angelina Espín (ocho años) y Lucía Mediavilla (siete años) se incorporaban al salón de ensayos como protagonistas de una jornada que contó con hasta siete solistas. Entre ensayos y correcciones, preparación del cuaderno de partituras y el hábito del coro risas, últimos repasos de entonación y pocos nervios. «Ya hemos cantado con el coro en algún concierto desde el año pasado», explica Angelina. Ella conoció el coro de los Puericantores porque su hermano está integrado entre los 20 que forman parte del grupo infantil. «Yo lo conocí por mi hermano Diego que venía y a mí me llamaba mucho y quería participar y aquí estoy». Asegura que la canción que más le gusta es ‘Y nos vamos a Belén’.
En el caso de Sofía, la más mayor de las tres, supo de la existencia del coro por la madre de un compañero. «Siempre me gustó cantar, supimos que buscaban chicas por la madre de un compañero que ya está en el grupo y vine», explica. La canción que ha ensayado en este curso y que es la que más le gusta es ‘Duerme pequeño mar’. La más pequeña de las tres es Lucía Mediavilla. Con seis años se acercó al coro porque «a mi madre le comentaron, me apuntó y me gustó». Su canción predilecta ‘El Camino’ y, como sus compañeras, aunque quedan minutos para acudir a la capilla de Santa Tecla para estrenarse cantando, no tiene miedo. «No tengo miedo, hemos cantado antes con el coro y en los ensayos», asegura. Pero esta es la primera vez que lo hacen en la Catedral, el lugar donde nació esta agrupación hace 500 años. Ellas son las primeras niñas en alzar la voz que Amador Pérez, Tania Ortega y Nerea Cuadrado educan en los ensayos.
Chicas y chicos tienen un punto de unión básico, el amor por la música y el reto de lograr la entonación correcta. El miedo llega cuando toca cantar un solo. Los más pequeños buscan una mano amiga. Es literal. La mano en el hombro de su profesora de canto, Tania Ortega, les ayuda a alcanzar el juego de entonaciones que marca la partitura. Ella también rompió moldes al ser la primera voz femenina en cantar un salmo en el Altar Mayor de la Catedral de Burgos en 2017.
«Es un coro de larga tradición, desde el siglo XV, pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos, debemos ser incluyentes e ir con los tiempos», remarca el director del coro de Puericantores de la Catedral de Burgos, Amador Pérez. Reconoce que en la Federación Española «éramos de los pocos que no habíamos integrado niñas y son muy habituales los coros mixtos en Alemania, Francia o Estados Unidos», reconoce. Se realizó la solicitud al Cabildo se realizó en abril y se aceptó para iniciar este año 2026.
En los ensayos, lunes y jueves y los domingos que hacen la misa cantada en la Catedral, todo se vive con total naturalidad. Todos se ayudan entre los más mayores y los más pequeños. Se acompañan y este domingo las protagonistas eran ellas, les daban ánimos. Tocaba vestir el hábito para acercarse a la Catedral de Burgos. Todos se ayudan. Como testigos de esta fraternidad que se expresa con la voz, una clave de sol que marca las horas, un santo que heredaron del antiguo edificio de los Puericantores y que es un integrante del coro de Don Bosco que aún no han podido poner nombre, y una canción en la pizarra del próximo proyecto: ‘Chiquitita’ porque no solo entonan música sacra.
Los Puericantores gozan de buena salud. Cuentan con 20 integrantes en la agrupación infantil y 24 en la juvenil, a la que se accede a partir de los 14 años. Hay ocasiones que cantan por separado y en otras se convierten en una agrupación de 44 voces. «Es una gozada el juego que se puede hacer de contraste de voces cuando cantan juntos», valora Pérez. En el infantil los más pequeños tienen en torno a siete años, aunque algunos forman parte de la agrupación desde los cinco. Es el caso de Mateo, que ahora está entre los más mayores con 12. Diego, de 14, es la voz más adulta.
Todos juntos, con voces femeninas incluidas a partir de ahora, ya han cantado juntos. Han disfrutado de su variado repertorio de voces angelicales en Miranda de Ebro, en Briviesca, en Castrojeriz y en Palacios de la Sierra. Además, han participado en la final del concurso de coros de Puy du Fou. Los viajes son una parte bonita de estar en la agrupación. Este año el Encuentro Nacional se llevará a cabo en octubre en Menorca. Otros años han estado en Marbella, Elche y participaron en Florencia en el encuentor internacional. Lugares en donde lo más importante es su amor por la música.
Todo el grupo ensaya la parte final del repertorio que en esta misa histórica, por ser la primera vez que unas niñas participan en la misa cantada de la Catedral, arrancó con 'Alabanza a Jesucristo'.
La camaradería entre los integrantes del Burgos es evidente en los gestos. Los mayores ayudan a los pequeños, a quienes cuando les tiembla voz o la nota es demasiado alta prefieren tener un apoyo, con la mano en el hombre, de su profesora de Canto.
El momento se acerca y tras los últimos apuntes sobre las voces, la entonación, especialmente para los solos que hoy son siete, llega el momento de colocar el hábito y la cruz.
Lucia y Angelina se preparan con la ayuda del director, Amador Pérez, para su primera misa en la Catedral de Burgos. No es la primera vez que cantan con el coro porque ya se han estrenado este curso en otras citas de la coral.
Las tres chicas son las primeras en integrarse en el Coro de Pueri Cantores de la Catedral de Burgos que desde este 2026 ya es un coro mixto.
Últimos retoques para acudir, con unos minutos de antelación, a posicionarse en la capilla de Santa Tecla donde Angelina, Sofía y Lucía harán historia en la Escolanía de Burgos.
Imagen oficial de la Escolanía de Pueri Cantores que incluyen niñas