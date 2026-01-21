Los accidentes con heridos en la AP-1 en Burgos se disparan un 45% a la espera del tercer carril

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

A la espera de avances en la tramitación de los dos nuevos enlaces en la AP-1 en Zuñeda y en Monasterio de Rodilla -en julio de 2025 Transportes aprobó los proyectos de trazado- y con un horizonte aún más largo para que haya un tercer carril en todo el tramo de la antigua autopista entre Burgos y Miranda, la siniestralidad aumenta. Y el pasado año lo hizo en aquellos accidentes en los hubo heridos o personas atrapadas. En concreto, un 45% más que durante el año 2024.

Los datos de avisos por accidentes en la AP-1 recogidos por el servicio de emergencias del 1-1-2 contabilizaron un total de 64 accidentes con heridos o atrapados, mientras que en el año 2024 el número de siniestros con heridos fue de 44. Este dato pone de relieve que el aumento de la circulación en la antigua autopista ha incrementado la siniestralidad, y más preocupante es que los siniestros sin heridos sean cada vez más. En algún caso con resultado de muerte. El pasado año se registro un accidente mortal, en el término municipal de Briviesca, el pasado mes de junio, cuando chocaron dos vehículos. En el siniestro resultó herida una mujer.

De hecho, en los últimos cuatro años se han registrado seis fallecidos en accidente en la AP-1. En 2022 hubo un fallecido, en el año 2023 fueron los dos muertos en accidente en la antigua autopista, mientras que en el año 2024 se produjeron tres muertes en accidente de tráfico. Precisamente, el Ministerio de Transportes recordaba en la publicación de la aprobación de los proyectos de trazado de los dos nuevos enlaces de la AP-1 que la antigua autopista, tras la liberalización de los peajes en el año 2018 «ha captado aproximadamente dos tercios del tráfico que anteriormente circulaba por la N-I». Esta vía «era utilizada por tráfico de largo recorrido que evitaba el pago del peaje».

Estos dos nuevos enlaces serían parte de la solución para evitar los colapsos de la vía, sobre todo en la época estival, cuando la circulación crece de forma exponencial y cualquier accidente, por leve que sea, tapona la carretera, ya que hay prácticamente 30 kilómetros sin salidas entre Rubena y Briviesca y otros 21 kilómetros sin accesos entre la capital de la Bureba y Pancorbo.

Mientras la siniestralidad con heridos aumentó el pasado año, los accidentes menos graves se redujeron ligeramente respecto al año 2024. Así, en 2025 hubo 220 accidentes sin heridos en la antigua autopista, mientras que el año anterior fueron 239.

Los meses de verano, una vez que se ponen en marcha las campañas especiales de tráfico, registran un repunte de los accidentes. Así, el pasado año, solo en agosto, hubo 31 accidentes sin heridos en la AP-1. Solo hubo ocho días de ese mes en los que no hubo accidentes sin heridos, en un mes en el que, si se incluyen los siniestros con heridos, solo hubo seis días sin accidentes en la AP-1.

En agosto del pasado año se produjeron 11 accidentes con personas heridas o atrapadas. Julio también fue un mes con elevada siniestralidad. Según los datos del 1-1-2, fueron 25 los accidentes sin heridos notificados al servicio de emergencias durante ese mes. En julio hubo cinco accidentes en los que hubo que atender a personas heridas.

El fin de año también tuvo una siniestralidad elevada, ya que en el mes de diciembre se registraron 22 accidentes sin heridos. Por contra, el mes de marzo fue el que menos accidentes sin heridos registró, con 14, seguido por el mes de enero, en el que se produjeron 16 siniestros.