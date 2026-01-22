La obra del centro cívico de Fuentecillas acumula dos meses de retraso

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Dos meses. Las obras del centro cívico de Fuentecillas acumulan un retraso de 2 meses y se encuentran ejecutadas al 25%. «Se ha detectado un ligero retraso, de unos dos meses aproximadamente, por diversas causas», explica la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo.

De hecho, aunque la estructura del nuevo edificio municipal debería estar acabada este mes de enero, «no va a ser posible como consecuencia de los retrasos». En este sentido, Del Campo afirma que «se están haciendo algunos cambios para agilizar los tiempos y la intención de la empresa es ir recuperando progresivamente el retraso».

La responsable de Servicios Sociales asegura que desde el Ayuntamiento «se está realizando un control exhaustivo y permanente de los trabajos». Del Campo señala que el equipo de Gobierno está «moderadamente satisfecho con los trabajos, pero sin bajar la guardia y controlando la ejecución».

«Tenemos confianza en la capacidad de la empresa de solventar los problemas y ponerse poco a poco al día con el calendario marcado», añade. Un calendario de ejecución que arrancaba en marzo de 2025 y que debería terminar a comienzos de 2027, tras veinte meses de obras.

El proyecto, creado por el estudio Barrio Carmeno y desarrollado por Grupo Herce, arrancaba con una inversión final de 6,1 millones de euros, frente a los 4,5 millones a finales de 2021. En aquel momento, la empresa adjudicataria no llegó a iniciar los trabajos solicitando una actualización de precios porque no se alcanzó un acuerdo con el equipo de Gobierno y aquel contrato se rompió previo paso por los tribunales.

El centro cívico contará 2.600 metros cuadrados repartidos en dos plantas que se distribuyen alrededor de un patio central abierto. Es precisamente este patio la característica peculiar y diferenciada respecto a otros cívicos de la ciudad. Un patio central que, además de mejorar la iluminación del espacio, permitirá desarrollar diversas actividades al aire libre.

Sumará además siete despachos individuales para los trabajadores sociales y una sala de reuniones, once salas múltiples, una ludoteca y una sala de encuentro, un centro de día infantil, servicio de información y un salón de actos para 213 personas.

Espacios que permitirán que el barrio de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas pueda entrar de forma completa en la programación cultural de los barrios que lleva a cabo el Ayuntamiento de Burgos. Y es que hasta ahora es el CEAS de San Pedro de la Fuente el que alberga toda la programación destinada al barrio con más de ochenta actividades.

El nuevo centro cívico contará con dos entradas. El principal acceso se hará desde la calle Antonio Acuña y una segunda entrada se encontrará en la avenida de la Independencia. Todas las estancias contarán con luz y ventilación natural y la cubierta se desarrollará con un tratamiento de grava que mejorará el impacto visual a los vecinos evitando reflejos y una vista agresiva desde sus domicilios.

En el exterior se crearán una zona infantil y zonas verdes y habrá un aparcamiento con plazas específicas para personas con discapacidad, después de que se descartara crear un aparcamiento en semisótano.

Mobiliario y personal

A expensas de que las obras sigan su curso y recuperen el ritmo marcado, la adquisición de equipamiento se abordará este año. La idea, en principio, es dotar al centro con medios similares a los del resto de cívicos burgaleses. Primero, eso sí, habrá que fijar la inversión e incorporarla el presupuesto municipal para poder iniciar la pertinente licitación.

Además, este año también se deberá abordar la contratación de personal que gestionará a la instalación.