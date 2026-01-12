Abierta la inscripción para el programa de actividades de centros cívicos. Estos son los plazos y las novedades

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Mejorar la calidad de vida y evitar el aislamiento social de las personas adultas y mayores». Ese es el objetivo del programa de actividades de los centros cívicos de Burgos para el segundo cuatrimestre. Una propuesta que ya está disponible en la web municipal y en todos los centros y cuya inscripción arrancaba el pasado 8 de enero y finalizará el próximo martes 16.

Así lo avanzó la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Milagros del Campo. Esta iniciativa, que pone el foco en la animación sociocultural, ofrece en este cuatrimestre 592 actividades de formación orientadas a generar un bienestar integral con un total de 10.914 plazas.

De esta forma, el programa recoge medio centenar de actividades dedicadas a la salud, que tienen como objetivo «generar bienestar integral y hábitos saludables en la población».

Uno de los pilares fundamentales de este programa es la reducción de la brecha digital. Para ello, se han diseñado 90 actividades centradas en el acceso a las nuevas tecnologías, donde se abordarán temas cruciales como la realización de trámites administrativos, el uso de la Inteligencia Artificial y la seguridad en la red.

Esta formación tecnológica se complementa con una sólida oferta cultural y de ámbito deportivo con 15 cursos de idiomas y 59 actividades para abordar temas de actualidad y cultura general. El grueso de actividades y plazas se centra en el ámbito del deporte y la vida saludable con 295 propuestas de ejercicio físico y cocina saludable. A la oferta se suma medio centenar de actividades dedicadas a la artesanía.

Como cada cuatrimestre, «el grueso de las actividades se concentran en los centros cívicos de San Agustín, Río Vena y Capiscol», señaló Del Campo, quien recordó que además de los cursos cuatrimestrales, se mantienen las actividades anuales relacionadas con los idiomas, la Escuela de Salud y el envejecimiento activo.

Una vez finalice el periodo de inscripción, el día 19 se realizará el sorteo y el 21 se publicarán las listas. El día 23 de enero se podrán solicitar las plazas que queden libres, antes de que el cuatrimestre comience oficialmente el 2 de febrero.

Concursos

Como novedad, en este cuatrimestre se han convocado dos concursos, uno de pintura y otro vinculado a las salas de encuentro de los centros cívicos. El VI Concurso de Pintura intercentros está dirigido a los alumnos de óleo, técnicas de dibujo y pintura, acuarela, paste y dibujo artístico del cuatrimestre. Tendrá lugar en el mes de mayo.

Por otra parte, y con un carácter intergeneracional, ‘Maquetas del cerebro’ quiere desafiar la mente de los usuarios de los centros cívicos a través del arte. «Se trata de que niños y mayores desarrollen en equipo la maqueta de un cerebro para demostrar su talento científico y artístico». El concurso tendrá lugar del 9 al 30 de marzo en las salas de encuentro de todos los centros cívicos.

Charla

Dentro de la agenda cultural, destaca la conferencia ‘Claves para la gestión de los conflictos interpersonales', que desarrollará Teresa Arsuaga, abogada, mediadora y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tendrá lugar el próximo 11 de febrero a las 19.30 horas en el salón de actos del centro cívico San Agustín.

En el marco de la segunda edición de Encuentros, la experta abordará cómo la gestión inteligente de los conflictos constituye un eje fundamental en la convivencia humana y cuáles son las herramientas que nos permiten ejercer un mayor control y una comprensión más lúcida.