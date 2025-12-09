Servicios Sociales incrementará su presupuesto en 2026 hasta los 43 millones

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Gerencia de Servicios Sociales afronta un 2025 con unas cuentas de récord. La finalización de una de las grandes infraestructuras, el Centro Cívico Oeste en para San Pedro de la Fuente y Fuentecillas, la revisión de las instalaciones municipales y el incremento de las ayudas a cooperación internacional, están detrás del 30% de incremento del presupuesto para esta área.

«El presupuesto para este año asciende a 43 millones de euros, es el más alto registrado en la gerencia», señaló la presidenta, Mila del Campo, quien se mostró molesta por no poder cerrar la tramitación en la reunión mensual de la gerencia. «Cuando se hizo el orden del día no se incluyó, pensábamos que se podría incorporar de urgencia y tramitarlo, pero ni su inclusión ha recibido el visto bueno de PSOE y PP», señaló la edil.

Del Campo acusa a la oposición de que «están más a lo electoral que al interés de sacar adelante los presupuestos de la gerencia de Servicios Sociales, donde hay un montón de subvenciones a entidades sociales y una serie de cosas interesantes para la ciudad». De esta manera, las cuentas de Servicios Sociales se tendrán que tramitar en una próxima reunión. «Tendremos que llevarlo en otro momento o en una comisión extraordinaria con lo que conlleva de gasto para la administración», lamentó.

Más allá del asunto político, la concejal ha avanzado que gran parte del incremento del presupuesto se va en finalizar la obra del nuevo cívico de la avenida Independencia, así como la contratación de su equipamiento. Ha anunciado una revisión del mantenimiento de todas las instalaciones de la gerencia. «Vamos a destinar partidas importantes para reparación, renovación y obras de calefacción en otros cívicos, así como el sistema de aire acondicionado en las Escuelas Infantiles, porque este año vamos a dar un impulso al mantenimiento de las instalaciones de la gerencia».

Una de las partidas, constreñida por las exigencias de su socio de Gobierno hasta hace un año, que dobla sus cantidades son las ayudas de Cooperación Internacional. En este apartado, que incluye los convenios con las ONG que decapitaron el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, se pasa de los 554.500 euros a 1,2 millones de euros.

En otro orden de cosas, la comisión ha aprobado la convocatoria de subvenciones a los grupos de música, que serán de hasta 7.500 euros para equipamiento y 600 euros para grabación de álbum. Además, se ha aprobado la tercera prórroga de subvención a entidades que trabajan en prevención y tratamiento del consumo de sustancias. En concreto, se han aprobado cantidades para Cruz Roja (28.210), Aclad (19.800 euros) y Juan Soñador (28.894 euros).

Por otro lado, se ha aprobado la convocatoria de 50 plazas de los huertos de ocio de Soto de Don Poce. Se podrá solicitar una de las parcelas a partir del 17 de diciembre y hasta el 9 de enero. Los interesados podrán inscribirse a través del 010 y acudir con la solicitud rellenada y fotocopia del DNI al registro municipal. Estas parcelas están destinadas de forma prioritaria a mayores de 60 años o mayores de 55 años desempleados de larga duración. Se cede una parcela por dos años y un alquiler de 100 euros al año.

En cuanto al reglamento de uso de las Escuelas Infantiles Municipales y el Espacio Joven ha quedado sobre la mesa porque «había bastantes modificaciones que se consideran importantes y hemos decidido hacer balance de las peticiones trasladadas por los grupos municipales y remitirse a criterio técnico para su posterior aprobación».