Luz verde a la licitación del nuevo centro deportivo en los terrenos de la CLH

Luz verde a la licitación del proyecto para construir un centro deportivo en la parcela de los antiguos depósitos de CLH. La Junta de Gobierno local ha aprobado por urgencia este trámite necesario para avanzar en la ejecución del proyecto que busca transformar esta área ocupada por los antiguos depósitos en un nuevo recinto con la creación de un campo de rugby, campos de fútbol 7 y un polideportivo.

Además, también se han aprobado la dirección facultativa y la coordinación en materia de seguridad y salud del proyecto, que tiene un coste estimado de 15 millones de euros, actuará en una superficie de 40.000 metros cuadrados y busca reforzar la oferta deportiva en la zona oeste de la capital burgalesa.

Dada la envergadura de la actuación prevista, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ya avanzó que el objetivo es materializar este recinto en dos fases. La primera, que el PP pretende iniciar en el presente mandato, requerirá una inversión aproximada de 3 millones y contempla la urbanización interior de la parcela y la construcción de las pistas y el campo de rugby y el resto de dotaciones anexas a los mismos, incluido un aparcamiento con 500 plazas.

La segunda etapa, que supondrá una inversión de 12 millones, se fiará al próximo mandato y se centrará en el pabellón polideportivo, cuya capacidad aumenta respecto a las previsiones iniciales y será finalmente de 5.000 asistentes.

En concreto, el polideportivo deberá ser compatible con la utilización para otros espectáculos, por lo que tendrá que permitir la colocación de un escenario y deberá prestarse atención a la instalación de elementos que permitan una buena sonoridad en el recinto para la realización de propuestas teatrales o de música.

Con todo, la intención es que el de San Amaro, que utiliza en la actualidad el Club Deportivo Aparejadores Rugby Burgos, se quede para los entrenamientos, ya que no cumple con los requerimientos de la Federación Española, aunque de forma extraordinaria se permita jugar allí.

De hecho, para los Campos de San Amaro, el área de Deportes avanzaba el pasado mes de diciembre que se invertirá más de un millón de euros en realizar diversas mejoras. En concreto se destinarán 1.332.000 euros para la reforma del vestuario, aunque la partida para este 2026 solo contemplará 656.000 euros.

Iluminación castillo

Por otra parte, la junta de Gobierno ha aprobado una recepción parcial de la fortaleza del Castillo, con el objetivo de poner en funcionamiento la nueva iluminación de la fortaleza.

Las luminarias que descubrirán el trabajo realizado en la novedosa recreación del palacio de Alfonso X, a través de una malla metálica, serán visibles desde el exterior, ya que, por el momento, no se ha tomado la decisión de abrir a las visitas este importante recurso turístico. Es más, la inauguración oficial, no se realizará hasta que esté completo el proyecto de musealización de cara a final de este año 2026 o inicios de 2027.